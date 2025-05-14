Необычную человеческую привычку заметили ученые у шимпанзе

Специалисты Оксфордского университета за четыре месяца наблюдений в лесу Будонго в Уганде за шимпанзе заметили 41 случай, когда приматы оказывали медпомощь сородичам и обрабатывали раны растениями, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Frontiers in Ecology and Evolution, шимпанзе из сообществ Сонсо и Вайбира использовали листья, чтобы промывать или прикладывать их к повреждениям, а также вытирать половые органы – предположительно, в гигиенических целях.

Отмечается, что растения, замеченные в этих "ритуалах", действительно обладают противовоспалительными свойствами и применяются в традиционной медицине. Уточняется, что помощь получали не только родственники или партнеры, но и генетически неродственные особи, что может указывать на способность приматов к сочувствию без прямой эволюционной выгоды.

По мнению экспертов, такое поведение может пролить свет на ранние формы социальной заботы и зачатки развития медицины у предков человека.

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