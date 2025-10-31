Разум, похожий на человеческий: шимпанзе удивили ученых в новом исследовании

Специалисты из Калифорнийского и Утрехтского университетов выяснили, что шимпанзе способны менять свои взгляды при появлении новых данных. Это доказывает, что эти обезьяны, как и люди, могут пересматривать решения на основе силы доказательств, сообщает Zakon.kz.

Ученые показывали животным две коробки, в одной из которых находилась еда. При этом шимпанзе подсказывали, где лежит лакомство. Затем им давали новую, более убедительную подсказку, указывавшую на другую коробку.

"Шимпанзе меняли свое мнение, когда появлялись более надежные доказательства. Такая гибкость мышления свойственна примерно четырехлетним детям. Было удивительно увидеть, что шимпанзе тоже это умеют", – объяснила изданию Science исследовательница лаборатории социальных истоков Эмили Сэнфорд.

Результаты исследования могут изменить традиционное представлению о том, что рационально мыслить могут только люди. Ученые считают, что понимание того, как приматы пересматривают свои убеждения, может изменить подходы к изучению обучения, развития детей и даже искусственного интеллекта.

