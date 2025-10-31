#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
530.07
615.2
6.58
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
530.07
615.2
6.58
Наука и технологии

Разум, похожий на человеческий: шимпанзе удивили ученых в новом исследовании

шимпанзе, наука, исследование, ученные, фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2025 19:24 Фото: pixabay
Специалисты из Калифорнийского и Утрехтского университетов выяснили, что шимпанзе способны менять свои взгляды при появлении новых данных. Это доказывает, что эти обезьяны, как и люди, могут пересматривать решения на основе силы доказательств, сообщает Zakon.kz.

Ученые показывали животным две коробки, в одной из которых находилась еда. При этом шимпанзе подсказывали, где лежит лакомство. Затем им давали новую, более убедительную подсказку, указывавшую на другую коробку.

"Шимпанзе меняли свое мнение, когда появлялись более надежные доказательства. Такая гибкость мышления свойственна примерно четырехлетним детям. Было удивительно увидеть, что шимпанзе тоже это умеют", – объяснила изданию Science исследовательница лаборатории социальных истоков Эмили Сэнфорд.

Результаты исследования могут изменить традиционное представлению о том, что рационально мыслить могут только люди. Ученые считают, что понимание того, как приматы пересматривают свои убеждения, может изменить подходы к изучению обучения, развития детей и даже искусственного интеллекта.

Ранее исследователи Школы бионаук Ноттингемского университета совместно с коллегами из Университета Канзаса выяснили, что микробные сообщества в почве обладают "экологической памятью".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
Читайте также
Необычную человеческую привычку заметили ученые у шимпанзе
18:19, 14 мая 2025
Необычную человеческую привычку заметили ученые у шимпанзе
Волонтерская работа способна улучшить когнитивные способности – исследование
00:19, 31 июля 2023
Волонтерская работа способна улучшить когнитивные способности – исследование
Кошки понимают человеческие слова, но по-своему – исследование
04:40, 30 октября 2024
Кошки понимают человеческие слова, но по-своему – исследование
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: