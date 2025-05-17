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Наука и технологии

Как в Средневековье относились к инвалидам в Европе

исследование ученые из Швеции, фото - Новости Zakon.kz от 18.05.2025 01:11 Фото: pixabay
Специалисты Лундского университета в Швеции сделали открытие о том, как в Средневековье относились к инвалидам, сообщает Zakon.kz.

Как пишет журнал Open Archaeology, они изучили скелет, обозначенный как "Индивид 2399", принадлежал 30-летнему мужчине. Выяснилось, что в 20 лет он получил сложный перелом колена, возможно, от удара лошади или падения тяжелого предмета. Травма сделала его зависимым от костылей или подпорок до конца жизни.

Эксперты провели анализ и пришли к выводу, что мужчина получал значительную медицинскую помощь, включая обезболивание лавандовым маслом, опиумом или спиртом, регулярную обработку раны и лечение остеомиелита (воспаления кости) и, возможно, хирургические процедуры для удаления гноя.

Отмечается, что несмотря на распространенные в ту эпоху стигмы (инвалидность могла ассоциироваться с божьей карой или даже преступностью), этот мужчина занимал достаточно высокое положение. Его погребли у основания церковной башни – престижное место, обычно предназначенное для бюргеров или зажиточных горожан.

"Социальный статус мог компенсировать его физические ограничения. Это редкий случай, когда археология позволяет увидеть реальную жизнь за текстами законов и религиозных предписаний", – отметил руководивший исследованием Блэр Нолан.

Согласно данным исследования, открытие продемонстрировало развитую систему ухода за тяжелобольными в позднем Средневековье, использование сложных медицинских практик, включая возможные операции, а также неоднозначное, но не строго негативное отношение к инвалидам.

Ранее сообщалось, что в Экибастузе нашли захоронения венгерских военнопленных.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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