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В Экибастузе нашли захоронения венгерских военнопленных

захоронения венгерских военнопленных нашли в Экибастузе, фото - Новости Zakon.kz от 17.05.2025 22:13 Фото: архив Нурболата Курмангалиева
В 2023 году на угольном разрезе ТОО "Богатырь Комир" выделили территорию для английских подрядчиков, но на этом месте оказалось кладбище. Пока смогли идентифицировать только два надгробья из бетонных плит, всего их около 30, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Pavlodarnews.kz, изучением надписи на одном из камней занялся ведущий гидрогеолог отдела окружающей среды компании Нурболат Курмангалиев.

"Мы думали, что она на английском языке. Но приглашенный переводчик подсказал, что надпись на венгерском. Я начал искать информацию о том, откуда на территории Экибастуза венгры", – поделился историей находки гидрогеолог.

Выяснилось, пишет издание, что в Первую мировую войну много военнопленных выслали в Сибирь, пять тысяч пленных астровенгров отправили в Павлодар. А уже из этого города около 700 человек попали в Экибастуз на шахты. Некоторые из них умерли во время работы, поэтому здесь их и захоронили. Все это происходило примерно в 1915-1916 годах.

Отмечается, что обнаруженными бетонными плитами занимается павлодарский археолог Иван Трухин. По его словам, могилы датированы 1918 годом. Искусственный интеллект, через который распознавали и переводили надписи на надгробье, смог доказать это.

"Один из похороненных действительно военнопленный венгр из Будапешта – Иосиф Селаси, 1898 года рождения. Похоронен в 1918 году. И на камне написали: "Помни о своих товарищах", – дополнил Иван Трухин.

Как уточняется, исторические бетонные плиты предлагали забрать в музеи под открытым небом. Пока приняты меры, чтобы на эту территорию не заехала другая техника и не повредила их. В зоне захоронения временно приостановлены все работы.

Также сообщается, что после исследований археологи и геологи Экибастуза написали в посольство Венгрии в Казахстане письмо, на которое отреагировал чрезвычайный и полномочный посол Венгрии Отто Иван Рона. Он уже связался с Министерством внутренней обороны Венгрии и намерен прибыть в Экибастуз.

Ранее сообщалось, что память казахстанских солдат почтили во Франции.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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