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Наука и технологии

Названы модели автомобилей с самым высоким уровнем аварийности

Автомобиль, транспорт, бренд, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2025 04:59 Фото: pexels
Некоторые транспортные средства чаще других фигурируют в статистике аварий. На это влияет множество факторов, включая демографические данные водителя, размер машины и даже цвет, сообщает Zakon.kz.

В инфографике отражен рейтинг самых аварийных моделей автомобилей США по данным страховой компании Insurify.

Фото: Visualcapitalist

У большинства крупных автопроизводителей в списке есть как минимум одна модель, но несколько премиальных брендов, таких как Mercedes-Benz, Porsche и Cadillac, отсутствуют.

В верхней части рейтинга – несколько моделей электромобилей. К ним относятся Kia Soul EV (#1), Chevrolet Bolt EUV (#3), Bolt EV (#8) и Volt (#11), Volkswagen ID.4 (#5) и Kia EV6 (#15).

Ранее международная группа ученых из Constructor University провела исследование, в котором подвергала клетки кожи человека воздействию мощных сигналов 5G.

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Аксинья Титова
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