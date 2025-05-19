Названы модели автомобилей с самым высоким уровнем аварийности

Некоторые транспортные средства чаще других фигурируют в статистике аварий. На это влияет множество факторов, включая демографические данные водителя, размер машины и даже цвет, сообщает Zakon.kz.

В инфографике отражен рейтинг самых аварийных моделей автомобилей США по данным страховой компании Insurify.

Фото: Visualcapitalist

У большинства крупных автопроизводителей в списке есть как минимум одна модель, но несколько премиальных брендов, таких как Mercedes-Benz, Porsche и Cadillac, отсутствуют.

В верхней части рейтинга – несколько моделей электромобилей. К ним относятся Kia Soul EV (#1), Chevrolet Bolt EUV (#3), Bolt EV (#8) и Volt (#11), Volkswagen ID.4 (#5) и Kia EV6 (#15).

Ранее международная группа ученых из Constructor University провела исследование, в котором подвергала клетки кожи человека воздействию мощных сигналов 5G.