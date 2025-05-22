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Наука и технологии

Детские сухие завтраки стали вреднее – исследование

Хлопья, молоко, ложка, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2025 06:20 Фото: pexels
Международная команда ученых провела анализ новых детских сухих завтраков, появившихся на рынке с 2010 по 2023 год, и выявила тревожную тенденцию, сообщает Zakon.kz.

Как говорится в исследовании, опубликованном в журнале JAMA Network Open, производители все чаще увеличивают содержание сахара, соли и жиров, при этом снижая долю белка и клетчатки.

Эксперты отмечают, что всего одна порция некоторых детских хлопьев сегодня может содержать более 45% от суточной нормы сахара, рекомендованной Американской кардиологической ассоциацией.

Это означает, что даже с утра ребенок получает практически половину дневного лимита – еще до того, как съел конфету или выпил сладкий сок.

Авторы исследования предполагают, что производители могли сделать выбор в пользу вкуса и привлекательности, жертвуя при этом питательной ценностью. Это особенно опасно на фоне продолжающегося роста уровня ожирения у детей и заболеваний сердца в более зрелом возрасте.

Специалисты призывают родителей внимательнее читать состав продуктов и выбирать варианты с минимальным содержанием добавленного сахара и насыщенных жиров.

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Аксинья Титова
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