Детские сухие завтраки стали вреднее – исследование
Как говорится в исследовании, опубликованном в журнале JAMA Network Open, производители все чаще увеличивают содержание сахара, соли и жиров, при этом снижая долю белка и клетчатки.
Эксперты отмечают, что всего одна порция некоторых детских хлопьев сегодня может содержать более 45% от суточной нормы сахара, рекомендованной Американской кардиологической ассоциацией.
Это означает, что даже с утра ребенок получает практически половину дневного лимита – еще до того, как съел конфету или выпил сладкий сок.
Авторы исследования предполагают, что производители могли сделать выбор в пользу вкуса и привлекательности, жертвуя при этом питательной ценностью. Это особенно опасно на фоне продолжающегося роста уровня ожирения у детей и заболеваний сердца в более зрелом возрасте.
Специалисты призывают родителей внимательнее читать состав продуктов и выбирать варианты с минимальным содержанием добавленного сахара и насыщенных жиров.
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