Хруст в коленях: когда не страшно, а когда пора к эксперту – советы врача из Алматы

Хруст в коленях – неприятный, но не всегда опасный симптом. Заведующий отделением политравмы городской клинической больницы №7 Алматы Рамазан Аскеров рассказал о причинах хруста, признаках, требующих обращения к врачу, и способах поддержания здоровья суставов, сообщает Zakon.kz.

Часто можно услышать щелчок или хруст в коленях во время ходьбы, приседаний или физических упражнений. В медицине этот звук называется крепитацией. Хотя на первый взгляд это может показаться незначительным, стоит помнить, что коленный сустав является одним из самых крупных и нагруженных в теле, поэтому такой симптом не следует игнорировать, поделилось управление здравоохранения города Алматы в своих социальные сетях.

Что вызывает хруст в коленях

Коленный сустав представляет собой сложную структуру, состоящую из суставных поверхностей костей, хрящевой ткани, суставной капсулы и синовиальной жидкости. Все эти элементы работают согласованно, обеспечивая не только плавное движение сустава, но и эффективную амортизацию при различных нагрузках, что важно для нормальной работы всего опорно-двигательного аппарата.

"Во время активного движения суставная капсула может слегка растягиваться, давление внутри падает, и появляются микропузырьки газа. Когда они схлопываются, мы слышим тот самый хруст или щелчок", – объясняет Рамазан Аскеров.

По словам специалиста, в большинстве случаев хруст в коленях является безвредным физическим явлением. Особенно часто он наблюдается у спортсменов и людей, чьи суставы подвержены регулярным и интенсивным нагрузкам. Это связано с естественными процессами, происходящими в суставе, и обычно не представляет угрозы для здоровья.

Когда стоит беспокоиться

Если к хрусту присоединяются дополнительные симптомы, это уже может быть тревожным сигналом:

отечность сустава и окружающих тканей,

боль при движении,

ограничение подвижности,

покраснение кожи,

ощущение нестабильности,

онемение,

покалывание.

"Если вы замечаете один или несколько из этих признаков, обязательно обратитесь к врачу. Это может говорить о начале дегенеративных изменений или воспалении", – подчеркивает Рамазан Аскеров.

Основные причины крепитации являются: перерастяжение суставной капсулы, врожденные особенности соединительной ткани, чрезмерные физические нагрузки, нарушение осанки, воспалительные заболевания суставов (например, ревматоидный артрит, гонартроз), возрастные изменения.

Как помочь себе?

Если хруст не вызывает болевых ощущений, это может быть нормальной особенностью организма и не требовать лечения. Однако важно помнить, что профилактика играет решающую роль в поддержании здоровья суставов.

Рекомендации от травмотолога Рамазана Аскерова: Следите за массой тела – лишний вес увеличивает нагрузку на суставы;

Соблюдайте принципы сбалансированного питания, богатого кальцием и витаминами;

Включайте в рацион нежирную рыбу, желе, холодец, морепродукты;

Избегайте резких движений и перегрузок

При необходимости используйте ортопедические изделия, особенно при занятиях спортом

"Если дискомфорт усиливается, не стоит откладывать визит к травматологу или ортопеду. Своевременная диагностика помогает избежать серьезных осложнений", – резюмирует специалист.

Важно помнить, что хруст в коленях, как правило, не является причиной для паники, особенно если он не сопровождается болью или другими неприятными симптомами. Однако, если вы замечаете какие-либо тревожные признаки, такие как отек, боль или ограничение подвижности, не стоит откладывать визит к врачу. Своевременное обращение за медицинской помощью поможет предотвратить возможные осложнения и сохранить здоровье суставов. Забота о себе и соблюдение профилактических мер – залог долгой и активной жизни без болей и ограничений.

Ранее мы сообщали, что суставные болезни – угроза не меньше, чем онкология. Врачи призывают не игнорировать первые симптомы и подчеркивают важность комплексного подхода к лечению с участием ревматологов, кардиологов и других специалистов.