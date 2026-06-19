В Алматы уничтожили сухие завтраки на 3 млн тенге: что с ними не так

В Алматы выявили незаконное использование товарного знака и уничтожили крупную партию контрафактных сухих завтраков, сообщает Zakon.kz.

В Департаменте юстиции города 19 июня 2026 года рассказали, что к ним поступило обращение международной компании о нарушении ее прав незаконным использованием принадлежащего ей товарного знака.

Проведенная проверка подтвердила, что в городе продают контрафактные сухие завтраки с незаконным использованием товарного знака.

Фото: Департамент юстиции Алматы

В итоге из незаконного оборота изъято 1 930 единиц контрафактной продукции на общую сумму свыше 3 миллионов тенге.

"Согласно статье 158 Кодекса РК об административных правонарушениях незаконное использование чужого товарного знака влечет административную ответственность с конфискацией товаров. По итогам рассмотрения материалов дела судом виновное лицо привлечено к административной ответственности с наложением штрафа. Кроме того, вынесено решение об уничтожении всей изъятой контрафактной продукции, которое исполнено в установленном законом порядке". Департамент юстиции

Фото: Департамент юстиции Алматы

В мае 2026-го в Алматы накрыли подпольную мастерскую по изготовлению подложных автомобильных номеров.