В Алматы уничтожили сухие завтраки на 3 млн тенге: что с ними не так
Фото: Департамент юстиции Алматы
В Алматы выявили незаконное использование товарного знака и уничтожили крупную партию контрафактных сухих завтраков, сообщает Zakon.kz.
В Департаменте юстиции города 19 июня 2026 года рассказали, что к ним поступило обращение международной компании о нарушении ее прав незаконным использованием принадлежащего ей товарного знака.
Проведенная проверка подтвердила, что в городе продают контрафактные сухие завтраки с незаконным использованием товарного знака.
В итоге из незаконного оборота изъято 1 930 единиц контрафактной продукции на общую сумму свыше 3 миллионов тенге.
"Согласно статье 158 Кодекса РК об административных правонарушениях незаконное использование чужого товарного знака влечет административную ответственность с конфискацией товаров. По итогам рассмотрения материалов дела судом виновное лицо привлечено к административной ответственности с наложением штрафа. Кроме того, вынесено решение об уничтожении всей изъятой контрафактной продукции, которое исполнено в установленном законом порядке".Департамент юстиции
В мае 2026-го в Алматы накрыли подпольную мастерскую по изготовлению подложных автомобильных номеров.
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