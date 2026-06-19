#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+26°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+26°
$
485.95
565.74
6.83
События

В Алматы уничтожили сухие завтраки на 3 млн тенге: что с ними не так

контрафактные сухие завтраки в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 19.06.2026 17:54 Фото: Департамент юстиции Алматы
В Алматы выявили незаконное использование товарного знака и уничтожили крупную партию контрафактных сухих завтраков, сообщает Zakon.kz.

В Департаменте юстиции города 19 июня 2026 года рассказали, что к ним поступило обращение международной компании о нарушении ее прав незаконным использованием принадлежащего ей товарного знака.  

Проведенная проверка подтвердила, что в городе продают контрафактные сухие завтраки с незаконным использованием товарного знака.

контрафактные сухие завтраки в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 19.06.2026 17:54

Фото: Департамент юстиции Алматы

В итоге из незаконного оборота изъято 1 930 единиц контрафактной продукции на общую сумму свыше 3 миллионов тенге.

"Согласно статье 158 Кодекса РК об административных правонарушениях незаконное использование чужого товарного знака влечет административную ответственность с конфискацией товаров. По итогам рассмотрения материалов дела судом виновное лицо привлечено к административной ответственности с наложением штрафа. Кроме того, вынесено решение об уничтожении всей изъятой контрафактной продукции, которое исполнено в установленном законом порядке".Департамент юстиции
уничтожение контрафактных сухих завтраков в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 19.06.2026 17:54

Фото: Департамент юстиции Алматы

В мае 2026-го в Алматы накрыли подпольную мастерскую по изготовлению подложных автомобильных номеров. 

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Хлопья, молоко, ложка
06:20, 22 мая 2025
Детские сухие завтраки стали вреднее – исследование
Чем опасно ежедневное потребление сухих завтраков
12:13, 21 июня 2023
Чем опасно ежедневное потребление сухих завтраков
Девушка
20:22, 03 июня 2024
Поддельные кондиционеры на 5 млн тенге изъяли в Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Ислам Махачев
17:51, Сегодня
Ислам Махачев выйдет серьёзным фаворитом против Иэна Гэрри на UFC 330
Сабыржан Аккалыков и Жавохир Умматалиев
17:43, Сегодня
Глубокий анализ: эксперт Робинсон объяснил, почему Аккалыков не проиграл Умматалиеву
Грузинский форвард Элгуджа Лобжанидзе перешёл в &quot;Алтай&quot;
17:24, Сегодня
Грузинский форвард Элгуджа Лобжанидзе перешёл в "Алтай"
Аида Абикеева
17:00, Сегодня
Видео победы Аиды Абикеевой над боксёршей из США за медаль на Кубке мира в Китае
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: