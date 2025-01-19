Неожиданные тайны снежных барсов раскрыли ученые

Международная команда ученых впервые идентифицировала окаменелости снежных барсов, что позволило проследить их эволюционную историю в эпоху четвертичного периода и предложить возможные пути их миграции с Тибетского плато до Пиренейского полуострова, сообщает Zakon.kz.

Исследование, опубликованное в журнале Science Advances, показало, что снежные барсы предпочитают скалистые и холодные местности, а не только высокогорья. По мнению ученых, эта информация может сыграть важную роль в защите редкого вида, численность которого сейчас составляет всего около 4 000 особей.

"Ученые из Пекинского университета и Автономного университета Барселоны изучили образцы, ранее относимые к обычному леопарду, и впервые идентифицировали пять окаменелостей снежного барса из Китая, Франции и Португалии возрастом около миллиона лет", – говорится в исследовании.

Анализ морфологии и математическое моделирование показали, что снежные барсы развили уникальные черты, приспособленные к суровым условиям. Это крупные зубы, массивный череп, мощные лапы и длинный хвост для поддержания равновесия. Такие особенности позволили им охотиться на крупных животных и выживать в условиях ледниковых периодов.

"Считается, что около 900 000 лет назад усиливающиеся оледенения Евразии создали больше открытых пространств, что позволило снежным барсам продвинуться на запад, включая территорию Португалии. Одна из ключевых находок – череп, обнаруженный в Порту в 2000-х годах, – подтвердила присутствие снежных барсов в Западной Европе примерно 40 000 лет назад", – поясняют ученые.

Открытие бросает вызов традиционным представлениям о снежных барсах как об исключительно высокогорных животных. Исследователи предполагают, что для их выживания важны не высота и снег, а наличие скалистых и открытых территорий.

"В условиях текущих климатических изменений это дает надежду на выживание вида, так как снежные барсы могут адаптироваться к изменяющимся условиям," – отметил Жоан Мадурель Малапейра из Автономного университета Барселоны.

Сейчас планируется углубленно изучить нейроанатомию и экологию снежного барса из Португалии, чтобы лучше понять эволюцию и адаптации этого уникального хищника и разработать эффективные меры его охраны.

Популяция снежного барса в Казахстане за последние десятилетия претерпела значительные изменения. По оценке ученых, численность этих хищников на начало 1980-х годов была определена в 180-200 особей, однако в 1990-х годах она упала до критических уровней в 80-100 особей.

Благодаря принимаемым усилиям по охране и мониторингу удалось увеличить численность снежного барса до 180 особей.

В январе 2025 года снежный барс попал в фотоловушку, установленную в Катон-Карагайском национальном парке ВКО. Кадрами прогулки хищника поделились в Комитете лесного хозяйства и животного мира МЭПР РК.