На Солнце произошла вспышка высочайшего класса

Вспышку высочайшего класса – Х зафиксировали на Солнце в воскресенье, 25 мая, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали в Институте прикладной геофизики РФ.

"25 мая (в 06:52 по времени Астаны) в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4098 (S05W22) зарегистрирована вспышка X1.1 продолжительностью 17 минут", – сообщает институт.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в десять раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.

Ранее редкий "скользящий" метеор попал на видео астрономов в Крымской обсерватории. Небесное тело лишь слегка коснулось верхних слоев атмосферы и снова вышло в космос.

Земляне часто испытывают влияние магнитных бурь, которые провоцируют вспышки на Солнце. Что происходит из-за них и как их легче перенести – в материале Zakon.kz.