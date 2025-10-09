#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
540.06
628.25
6.61
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
540.06
628.25
6.61
Наука и технологии

Мощная вспышка произошла на Солнце

Солнце, вспышка, ученые, магнитные бури , фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2025 18:30 Фото: xras.ru
На Солнце 9 октября зарегистрирована вспышка предпоследнего класса мощности – М, сообщает Zakon.kz.

Об этом ТАСС сообщили в Институте прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").

"9 октября в 15:31 по московскому времени (17:31 аст) в рентгеновском диапазоне зафиксирована солнечная вспышка класса M2", – говорится в сообщении учреждения.

Солнечные вспышки классифицируются по уровню излучения в рентгеновском диапазоне на орбите Земли – от минимального класса A до самого мощного X. При переходе от одного класса к следующему интенсивность излучения увеличивается в десять раз.

Подобные вспышки часто сопровождаются выбросами солнечной плазмы. Достигнув Земли, они могут вызвать возмущения магнитосферы и спровоцировать магнитные бури, влияющие на самочувствие людей и работу спутниковой связи.

Ранее сообщалось, что ученые из любопытства "разбудили" 40 000-летний вирус. 

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Мощная вспышка произошла на Солнце
16:14, 23 февраля 2025
Мощная вспышка произошла на Солнце
Сильная вспышка произошла на Солнце: она стала самой мощной в июне
13:28, 15 июня 2025
Сильная вспышка произошла на Солнце: она стала самой мощной в июне
На Солнце зафиксировали мощную вспышку
14:09, 20 сентября 2025
На Солнце зафиксировали мощную вспышку
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: