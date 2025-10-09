Мощная вспышка произошла на Солнце

На Солнце 9 октября зарегистрирована вспышка предпоследнего класса мощности – М, сообщает Zakon.kz.

Об этом ТАСС сообщили в Институте прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").

"9 октября в 15:31 по московскому времени (17:31 аст) в рентгеновском диапазоне зафиксирована солнечная вспышка класса M2", – говорится в сообщении учреждения.

Солнечные вспышки классифицируются по уровню излучения в рентгеновском диапазоне на орбите Земли – от минимального класса A до самого мощного X. При переходе от одного класса к следующему интенсивность излучения увеличивается в десять раз.

Подобные вспышки часто сопровождаются выбросами солнечной плазмы. Достигнув Земли, они могут вызвать возмущения магнитосферы и спровоцировать магнитные бури, влияющие на самочувствие людей и работу спутниковой связи.

