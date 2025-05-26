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Наука и технологии

Космический аппарат показал один из крупнейших марсианских кратеров

Марс, марсианский каньон, красный цвет планеты, фото - Новости Zakon.kz от 26.05.2025 06:32 Фото: ESA
Специалисты Европейского космического агентства (ESA) показали новые изображения марсианского кратера Deuteronilus Cavus, созданные на основе данных, полученных аппаратом Mars Express, сообщает Zakon.kz.

Deuteronilus Cavus находится в северном полушарии Красной планеты. Его диаметр составляет около 120 километров.

Фото: ESA

По данным ESA, он возник около 4,1–3,7 миллиарда лет назад, когда планету постоянно "бомбили" астероиды и кометы.

Фото: ESA

Со временем эрозия под воздействием воды и льда изменила форму кратера, увеличив его почти вдвое по сравнению с первоначальным размером.

Ранее ученые опровергли гипотезу о жизни на Марсе.

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Аксинья Титова
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