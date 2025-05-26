Космический аппарат показал один из крупнейших марсианских кратеров
Фото: ESA
Специалисты Европейского космического агентства (ESA) показали новые изображения марсианского кратера Deuteronilus Cavus, созданные на основе данных, полученных аппаратом Mars Express, сообщает Zakon.kz.
Deuteronilus Cavus находится в северном полушарии Красной планеты. Его диаметр составляет около 120 километров.
Фото: ESA
По данным ESA, он возник около 4,1–3,7 миллиарда лет назад, когда планету постоянно "бомбили" астероиды и кометы.
Фото: ESA
Со временем эрозия под воздействием воды и льда изменила форму кратера, увеличив его почти вдвое по сравнению с первоначальным размером.
Ранее ученые опровергли гипотезу о жизни на Марсе.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript