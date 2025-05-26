Космический аппарат показал один из крупнейших марсианских кратеров

Специалисты Европейского космического агентства (ESA) показали новые изображения марсианского кратера Deuteronilus Cavus, созданные на основе данных, полученных аппаратом Mars Express, сообщает Zakon.kz.

Deuteronilus Cavus находится в северном полушарии Красной планеты. Его диаметр составляет около 120 километров.

Фото: ESA

По данным ESA, он возник около 4,1–3,7 миллиарда лет назад, когда планету постоянно "бомбили" астероиды и кометы.

Фото: ESA

Со временем эрозия под воздействием воды и льда изменила форму кратера, увеличив его почти вдвое по сравнению с первоначальным размером.

Ранее ученые опровергли гипотезу о жизни на Марсе.