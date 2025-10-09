Более 1000 километров: космический аппарат показал полет над марсианским лабиринтом

В новом видеоролике Европейского космического агентства (ESA) можно пролететь над лабиринтообразным каньоном на Марсе. Интересно, что анимация основана на данных, полученных с космического корабля Mars Express ESA, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Live Science, она переносит зрителей в "завораживающий полет над извилистыми каналами, проложенными водой, островами, не поддающимися эрозии, и лабиринтом холмистой местности", используя изображения, полученные стереокамерой высокого разрешения космического корабля.

Центральным элементом тура является канал оттока длиной 1300 км, называемый долиной Шалбатана.

"Он каскадом спускается с высокогорного региона Ксанфе Терра к более гладким низменностям Хрисовой равнины. Миллиарды лет назад вода устремлялась по этому каналу, создавая многие из тех особенностей, которые мы видим сегодня. Кульминацией экскурсии становится захватывающий вид на ударный кратер шириной 100 км, образовавшийся на поверхности Марса при столкновении с космическим объектом", – пояснили в ESA.

Ксанфе Терра – название, которое Международный астрономический союз дал этому региону в 1979 году после проведения высокоточной съемки Марса космическими аппаратами той эпохи.

По данным DLR, немецкого космического агентства, финансировавшего установку оборудования, это название означает что-то вроде "золотисто-желтая земля".

Внимательные зрители смогут увидеть, как полет пересечет "границу марсианской дихотомии", где кратеры южных возвышенностей постепенно сглаживаются, переходя в более плоские равнины северных низменностей, говорится в отдельном заявлении DLR. Исследователи до сих пор не осведомлены о причинах ее возникновения.

