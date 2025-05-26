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Наука и технологии

Острая еда помогает в борьбе с лишним весом – исследование

Еда, огонь, перец, фото - Новости Zakon.kz от 26.05.2025 08:43 Фото: pexels
Повышение уровня остроты блюд может стать действенным способом борьбы с перееданием. К такому выводу пришли исследователи из Университета штата Пенсильвания (США), сообщает Zakon.kz.

Результаты исследования опубликованы в журнале Food Quality and Preference (FQP).

В эксперименте участвовали 130 добровольцев – студенты и другие жители штата без противопоказаний к потреблению острой пищи. Им предложили два блюда – говядину чили и курицу тикка-масала – в двух вариантах: остром и нейтральном.

Во время приема пищи участники находились под видеонаблюдением: ученые фиксировали не только количество съеденного, но и скорость еды, объем выпитой воды и другие параметры.

Выяснилось, что блюда с повышенной остротой участники ели не спеша. Это приводило к снижению общего объема потребляемой пищи и калорий, но уровень сытости оставался прежним.

Исследователи сделали вывод, что острые блюда могут активизировать механизмы насыщения за счет замедления приема пищи. Это может помочь в понижении индекса массы тела.

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Аксинья Титова
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