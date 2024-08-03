Острая еда и точки пульса: научные способы пережить жару

Есть проверенные методы, как справиться с повышением температуры: пить больше жидкости, обтираться холодным полотенцем, чаще принимать душ. Оказывается, есть и научные способы для борьбы с перегревом, сообщает Zakon.kz.

По данным РБК, существует минимум десять методов для облегчения состояния во время жаркой погоды, которые имеют под собой научное обоснование.

Готовьте острую еду

Во многих южных странах уже давно спасаются от жары с помощью острой еды. Недаром на кухнях Индии, Китая, Таиланда, Мексики прижились разные виды перца. Пикантная пища помогает быстрее охладиться и дольше сохранить чуть пониженную температуру.

Обычно в жаркий день мы пьем охлажденную воду. Такой способ приводит к быстрому результату. Правда, в это время наш организм тут же аккумулирует свои ресурсы, чтобы восполнить недостаток тепла. В итоге нам становится еще жарче.

Острая пища работает по-другому. Она усиливает кровоток, разогревает организм, в результате человек потеет, пот испаряется, охлаждая кожу. Таким образом, тело регулирует температуру самостоятельно, при этом тепло возвращается медленнее.

Правда, в том случае, если вы страдаете заболеваниями ЖКТ, лучше посоветоваться с врачом.

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Откажитесь от соленого и протеинов

Соленая пища и белок выделяют метаболическое тепло при переваривании и вызывают потерю воды. Так, протеины забирают примерно 20-30% от вырабатываемых калорий. За счет потраченной энергии у некоторых людей после потребления стейка может выступить испарина на лбу. В результате температура тела после плотного обеда может немного подняться.

Что касается соленой пищи, то она абсорбирует жидкость в организме, в результате чего нам становится еще жарче.

Добавьте в рацион витамин С

Благоприятное влияние этого вещества на работу механизмов теплообмена было доказано еще в 1982 году в исследовании Университета Алабамы [5].

Ежедневный прием витамина С сокращает время, необходимое организму, чтобы приспособиться к более жаркой среде. Ученые полагают, что это происходит потому, что он стимулирует работу потовых желез.

Самое главное — не переусердствовать. Врачи рекомендуют потреблять от 65 до 90 мг в день. Это примерно 1-1,5 апельсина. Максимальная доза витамина С — 2000 мг (около 5 кг апельсинов). Желательно получать это вещество из обычной пищи [6]. В основном это фрукты и овощи — идеальная диета для температурного режима выше +28 °C. К тому же в них содержится много влаги.

Откажитесь от кофеина

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Причем стоит ограничить не только кофе, даже холодный, но и черный чай. Потребление кофеина напрямую связано с повышением температуры тела. Он вызывает сужение кровеносных сосудов, в результате кровь нагревается, а вместе с ней — все тело. Именно поэтому зимой черный чай помогает согреться. А летом в качестве альтернативы можно использовать различные травяные сборы.

Пейте горячее

На первый взгляд, логики в таком совете мало. Как могут горячие напитки охладить? Однако тут действует тот же принцип, что и с острой едой. Организм нагревается, начинается процесс потоотделения, и тело охлаждается. При этом важно соблюдать одно правило: пот должен быстро испаряться. Это означает, что воздух вокруг должен быть сухим, а одежда должна быть из легких дышащих тканей, в идеале из тонкого хлопка.

Охлаждайте точки пульса

Температуру нашего тела регулирует гипоталамус. Этот небольшой участок мозга выполняет функции термостата в организме, повышая или снижая выработку энергии в зависимости от различных факторов. Например, гипоталамус реагирует на взаимодействие кожи с горячим или холодным воздухом.

Самые сильные сигналы в мозг посылают так называемые точки пульса — запястье, шея и виски, где мы можем лучше всего прощупать кровоток. Это происходит потому, что сосуды ближе всего расположены к коже именно в этих местах. Если вы хотите снизить температуру тела, приложите холодный компресс именно к этим точкам.

Будьте осторожнее с вентиляторами

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Потребность в вентиляторе зависит от температуры в доме. По предварительным данным исследований, если столбик термометра поднимается выше 35 °C, то перегоняемый воздух лишь усилит тепловую нагрузку, будет способствовать обезвоживанию и в самых худших случаях может привести к тепловому удару.

Также многое зависит от влажности. В случае, если этот показатель повышен, воздух, который перемещается по комнате, будет переносить с собой влагу, а это затрудняет испарение пота. Поэтому лучше не включать вентилятор в комнате, где сушится белье.

Используйте мяту

Эту траву можно применять не только в салатах и напитках, но также поставив растение в воду или используя ароматические масла. Они активируют белок TRPM8. Он реагирует на ментол, который содержится в мяте перечной и других растениях этого вида. Тот же белок активируется, когда мы чувствуем холод, и запускает механизм, который передает в мозг информацию о падении температуры. Фактически ментол "обманывает" белок, однако за счет этой иллюзии мы чувствуем прохладу.

Делайте ванночки для ног

Кстати, в них можно добавить масла ментола или эвкалипта, который также воздействует на белок TRPM8. В ступнях много сосудов, которые находятся близко к коже, что помогает охладить все тело. Поэтому, если подержать ноги в холодной воде 10-20 минут, можно освежиться. Научных данных, подтверждающих миф о том, что холодные ноги приводят к простудам, пока нет. Максимум, что показывают исследования, — вероятность простудиться в одном случае из десяти. Однако ученым еще предстоит выяснить, есть ли прямая взаимосвязь между мокрыми ступнями и простудой.

Выходите на улицу с осторожностью

Когда на улице жарко, специалисты рекомендуют оставаться дома. Особенно с 10 до 16 часов, когда солнце начинает особенно сильно жарить. Дело в том, что экстремальная плюсовая температура опасна для организма, в сочетании с невозможностью охладиться она может провоцировать обострения сердечно-сосудистых и почечных заболеваний, а также респираторные осложнения. В группе риска находятся пожилые люди, маленькие дети и пациенты с хроническими заболеваниями. Также существуют исследования, которые связывают такую погоду с увеличением уровня агрессии человека.

Следите за уровнем влажности на улице

Осведомленность об уровне влажности также спасет вас от перегрева. Дело в том, что при высоком процентном содержании влаги в воздухе тепло ощущается гораздо сильнее, а телу труднее с ним справляться. Так происходит из-за механизмов, с помощью которых люди охлаждаются. Для того чтобы снизить температуру, организм выделяет пот на поверхности кожи. Когда влага испаряется, то забирает с собой избыточное тепло. При высокой влажности этот процесс замедляется или вовсе останавливается, поэтому перегреться в летние влажные дни очень просто. Это важно понимать перед выходом и адаптировать свой маршрут так, чтобы иметь возможность охладиться: зайти в кафе с кондиционером, чтобы передохнуть по пути на работу, или выбрать улицу, где есть тень.

Летняя погода не всегда отличается комфортом. Впрочем, существует много способов пережить жару и снизить температуру воздуха в квартире без кондиционера, о них – в материале Zakon.kz.