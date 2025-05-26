Редчайшую крысу размером с кошку впервые сняли на видео

Неуловимое ночное существо впервые сняли на видео и сфотографировали. В научной среде это называют открытием для зоологии, сравнимым с выигрышем в биологическую лотерею, сообщает Zakon.kz.

Речь идет о крысе размером с кошку. Это животное видели всего один раз за последние 30 лет, и все его описания основаны лишь на нескольких музейных экземплярах.

На этот "золотой лотерейный билет" наткнулся чешский исследователь Франтишек Веймелка во время шестимесячной экспедиции в густые горные леса Новой Гвинеи, стремясь восполнить пробелы в знаниях о дикой природе этого региона. Даже о самых известных видах, таких как древесные кенгуру, до сих пор известно не все, не говоря уже о менее изученных обитателях этой удаленной местности, пишет Newatlas.

Это животное называется субальпийская шерстистая крыса (Mallomys istapantap). Самцы, которых удалось увидеть, достигали в длину 85 см и весили до 2 кг. Точная причина, почему они обитают в таком суровом альпийском регионе, на высоте более 3 200 метров над уровнем моря, неизвестно. Вероятно, они были вынуждены искать ресурсы вне обычных мест из-за конкуренции.

Но жизнь на больших высотах потребовала от шерстистой крысы особых адаптаций: густого меха и крупного телосложения для сохранения тепла. Mallomys – ночные обитатели и это помогает им не попадаться на глаза людям. Один из изученных экземпляров был уже мертв – его убила собака, принадлежащая местным охотникам.

Фото: Biology Centre CAS

Камеры-ловушки, установленные на горе Вильгельм, зафиксировали поведение крысы, ее передвижения и особенности питания, что позволило восполнить значительные пробелы в знаниях об этом виде.

Эта находка – одно из крупнейших мюриновых (старосветских) грызунов в мире и самый крупный представитель этого рода в регионе.

Ранее палеонтологи из Канады официально описали новый род древнего морского хищника – Traskasaura sandrae, принадлежавшего семейству эласмозавров.