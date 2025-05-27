Объекты возле Венеры могут потенциально угрожать Земле

Обнаруженный в 2022 году квазиспутник Венеры и еще несколько летающих возле нее небесных тел навели астрономов на подозрение, что они могут неожиданно сойти со своей привычной орбиты и направиться к Земле, сообщает Zakon.kz.

Недавно астрономы из Бразилии, Франции и Италии попытались путем расчетов составить картину возможного положения дел вокруг Венеры. Свои результаты они изложили в статье, опубликованной на arXiv.org.

Исследователи смоделировали 14 382 самых разных варианта орбит несуществующих астероидов в окрестностях Венеры. Выяснилось, что больше половины из них мы вряд ли замечаем с Земли, потому что они практически всегда держатся примерно на уровне Венеры и не покидают "солнечной стороны".

Вероятность падения таких околовенерианских объектов на нашу планету исследователи оценили как в целом невысокую. Однако, по мнению ученых, мы можем не узнать об этом до самого подлета астероида к нашей планете: он будет двигаться со стороны Солнца и скрываться в его свете от телескопов.

О необходимости отслеживать внутренние части Солнечной системы на предмет потенциально опасных астероидов астрономам напомнило Челябинское событие 2013 года: о существовании примерно 17-метрового небесного тела человечество узнало лишь в ту минуту, когда оно с грохотом пролетело сквозь атмосферу Земли, разрушилось на части и упало.

Метеороид было невозможно отследить заранее: он явился из "слепой зоны" – со стороны Солнца.

Ранее космический аппарат показал один из крупнейших марсианских кратеров.