#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
512.16
580.94
6.39
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
512.16
580.94
6.39
Наука и технологии

Объекты возле Венеры могут потенциально угрожать Земле

Космос, метеориты, планета, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2025 03:40 Фото: pixabay
Обнаруженный в 2022 году квазиспутник Венеры и еще несколько летающих возле нее небесных тел навели астрономов на подозрение, что они могут неожиданно сойти со своей привычной орбиты и направиться к Земле, сообщает Zakon.kz.

Недавно астрономы из Бразилии, Франции и Италии попытались путем расчетов составить картину возможного положения дел вокруг Венеры. Свои результаты они изложили в статье, опубликованной на arXiv.org.

Исследователи смоделировали 14 382 самых разных варианта орбит несуществующих астероидов в окрестностях Венеры. Выяснилось, что больше половины из них мы вряд ли замечаем с Земли, потому что они практически всегда держатся примерно на уровне Венеры и не покидают "солнечной стороны".

Вероятность падения таких околовенерианских объектов на нашу планету исследователи оценили как в целом невысокую. Однако, по мнению ученых, мы можем не узнать об этом до самого подлета астероида к нашей планете: он будет двигаться со стороны Солнца и скрываться в его свете от телескопов.

О необходимости отслеживать внутренние части Солнечной системы на предмет потенциально опасных астероидов астрономам напомнило Челябинское событие 2013 года: о существовании примерно 17-метрового небесного тела человечество узнало лишь в ту минуту, когда оно с грохотом пролетело сквозь атмосферу Земли, разрушилось на части и упало.

Метеороид было невозможно отследить заранее: он явился из "слепой зоны" – со стороны Солнца.

Ранее космический аппарат показал один из крупнейших марсианских кратеров.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Ученые выяснили, что океан становится темнее
Наука и технологии
04:30, 28 мая 2025
Ученые выяснили, что океан становится темнее
Ученые нашли затопленный вместе с людьми город возрастом 140 тысяч лет
Наука и технологии
02:40, 28 мая 2025
Ученые нашли затопленный вместе с людьми город возрастом 140 тысяч лет
Магнитные бури накроют Землю
Наука и технологии
13:41, 27 мая 2025
Магнитные бури накроют Землю
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: