#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
510.81
578.59
6.51
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
510.81
578.59
6.51
Наука и технологии

Ученые обнаружили, что динозавры тоже болели раком

Скелет динозавра, фото - Новости Zakon.kz от 01.06.2025 06:31 Фото: pixabay
Британские ученые из Университета Англии Раскина и Имперского колледжа Лондона выяснили, что анализ мягких тканей динозавров может найти новые пути в изучении онкологических заболеваний, сообщает Zakon.kz.

Исследование опубликовано в научном журнале Biology.

Изучая останки Telmatosaurus transsylvanicus – утконосого динозавра, жившего 66–70 млн лет назад, – специалисты обнаружили структуры, напоминающие эритроциты.

Использование сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) позволило выявить эти элементы в окаменелой кости. Ученые заметили, что белки, сохранившиеся в древних образцах, могут содержать ключи к пониманию эволюции заболеваний, включая рак.

Ранее у того же вида динозавров уже находили признаки онкологии, что подтверждает глубину эволюционных корней этой болезни. Работа подчеркивает необходимость сохранения не только скелетов, но и мягких тканей окаменелостей для будущих исследований.

Ранее мы сообщали о том, что в Канаде открыли морского монстра времен динозавров.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Китай показал состояние многоразовой ракеты после испытаний
Наука и технологии
05:27, Сегодня
Китай показал состояние многоразовой ракеты после испытаний
Новый способ искать инопланетян разработали астрономы
Наука и технологии
00:12, 01 июня 2025
Новый способ искать инопланетян разработали астрономы
WhatsApp перестанет работать на старых iPhone и Android с начала июня
Наука и технологии
19:41, 31 мая 2025
WhatsApp перестанет работать на старых iPhone и Android с начала июня
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: