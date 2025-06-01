Ученые обнаружили, что динозавры тоже болели раком
Исследование опубликовано в научном журнале Biology.
Изучая останки Telmatosaurus transsylvanicus – утконосого динозавра, жившего 66–70 млн лет назад, – специалисты обнаружили структуры, напоминающие эритроциты.
Использование сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) позволило выявить эти элементы в окаменелой кости. Ученые заметили, что белки, сохранившиеся в древних образцах, могут содержать ключи к пониманию эволюции заболеваний, включая рак.
Ранее у того же вида динозавров уже находили признаки онкологии, что подтверждает глубину эволюционных корней этой болезни. Работа подчеркивает необходимость сохранения не только скелетов, но и мягких тканей окаменелостей для будущих исследований.
Ранее мы сообщали о том, что в Канаде открыли морского монстра времен динозавров.