Ученые назвали анемию возможным признаком скрытого рака
Оказалось, что анемия развивается при снижении уровня эритроцитов или нарушении их способности переносить кислород. Это состояние может сопровождаться слабостью, усталостью, одышкой и бледностью кожи, результаты исследования опубликованы в BMJ Oncology.
Исследователи изучили данные более 190 тысяч пациентов с впервые диагностированной анемией. В течение 18 месяцев рак выявили у 6,2% мужчин и 2,8% женщин, что почти вдвое выше по сравнению с людьми без анемии.
"У таких пациентов оказался повышен риск смерти, особенно в первые месяцы после постановки диагноза. При микроцитозе – уменьшенном размере эритроцитов – чаще обнаруживали опухоли желудочно-кишечного тракта и болезни крови. Макроцитоз был связан с более высокой общей смертностью", – пишет издание
Авторы работы отмечают, что анемия нередко является симптомом скрытых заболеваний, включая рак. Обычный анализ крови может помочь вовремя выявить проблему и направить пациента на дополнительное обследование.
Ранее сообщалось, что в Алматы 15-16 апреля 2026 года пройдет экологическая акция по сбору просроченных и неиспользованных лекарственных средств