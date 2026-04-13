Наука и технологии

Ученые назвали анемию возможным признаком скрытого рака

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача, фото - Новости Zakon.kz от 13.04.2026 23:35 Фото: Zakon.kz
Специалисты из Каролинский институт выяснили, что впервые выявленная анемия у взрослых может быть связана со скрытыми онкологическими заболеваниями, сообщает Zakon.kz

Оказалось, что анемия развивается при снижении уровня эритроцитов или нарушении их способности переносить кислород. Это состояние может сопровождаться слабостью, усталостью, одышкой и бледностью кожи, результаты исследования опубликованы в BMJ Oncology.

Исследователи изучили данные более 190 тысяч пациентов с впервые диагностированной анемией. В течение 18 месяцев рак выявили у 6,2% мужчин и 2,8% женщин, что почти вдвое выше по сравнению с людьми без анемии.

"У таких пациентов оказался повышен риск смерти, особенно в первые месяцы после постановки диагноза. При микроцитозе – уменьшенном размере эритроцитов – чаще обнаруживали опухоли желудочно-кишечного тракта и болезни крови. Макроцитоз был связан с более высокой общей смертностью", – пишет издание

Авторы работы отмечают, что анемия нередко является симптомом скрытых заболеваний, включая рак. Обычный анализ крови может помочь вовремя выявить проблему и направить пациента на дополнительное обследование.

Ранее сообщалось, что в Алматы 15-16 апреля 2026 года пройдет экологическая акция по сбору просроченных и неиспользованных лекарственных средств

Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
