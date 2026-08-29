Облако солнечной плазмы достигло Земли: ожидается магнитная буря
Об этом сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии РФ.
За последние часы на планете уже фиксируются геомагнитные возмущения. По данным ученых, около 18:00 по Астане 28 августа Земли достигло облако солнечной плазмы. Это сопровождалось заметными скачками скорости и температуры солнечного ветра, однако геомагнитные последствия пока остаются умеренными.
Возмущения наблюдаются уже около девяти часов, но порог магнитной бури на момент публикации прогноза еще не был достигнут. Специалисты считают, что в течение 29 августа ситуация, скорее всего, все же перейдет в уровень магнитной бури, однако ненадолго.
Основная масса плазменного облака проходит в стороне от Земли, а планета оказалась лишь в его периферийной зоне. Поэтому сильного воздействия ученые не ожидают. Полная стабилизация геомагнитной обстановки прогнозируется к концу дня.
При этом вспышечная активность Солнца остается крайне низкой. Ее индекс составляет 0 из 10. После снижения геомагнитной активности специалисты ожидают новый продолжительный период солнечного затишья.
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