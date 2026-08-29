Облако солнечной плазмы достигло Земли: ожидается магнитная буря

29 августа на Земле ожидаются магнитные бури, однако их интенсивность, скорее всего, не превысит слабого уровня G1, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии РФ.

За последние часы на планете уже фиксируются геомагнитные возмущения. По данным ученых, около 18:00 по Астане 28 августа Земли достигло облако солнечной плазмы. Это сопровождалось заметными скачками скорости и температуры солнечного ветра, однако геомагнитные последствия пока остаются умеренными.

Возмущения наблюдаются уже около девяти часов, но порог магнитной бури на момент публикации прогноза еще не был достигнут. Специалисты считают, что в течение 29 августа ситуация, скорее всего, все же перейдет в уровень магнитной бури, однако ненадолго.

Основная масса плазменного облака проходит в стороне от Земли, а планета оказалась лишь в его периферийной зоне. Поэтому сильного воздействия ученые не ожидают. Полная стабилизация геомагнитной обстановки прогнозируется к концу дня.

При этом вспышечная активность Солнца остается крайне низкой. Ее индекс составляет 0 из 10. После снижения геомагнитной активности специалисты ожидают новый продолжительный период солнечного затишья.

Магнитные бури или погода: ученые выяснили, что сильнее влияет на гипертоников.

