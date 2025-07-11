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Мир

Управляемую дистанционно пчелу-киборга разработали в Китае

пчелу-киборга разработали в Китае, фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2025 21:21 Фото: pixabay
Специалистам Университета Цинхуа совместно с другими научными институтами удалось создать первую в мире пчелу-киборга, оснащенную ультралегким имплантированным контроллером мозга. Устройство весит менее одного грамма, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным издания South China Morning Post, созданный учеными контроллер представляет собой гибкий нейроинтерфейс, который имплантируется в головной мозг пчелы. Устройство способно передавать сигналы и управлять движениями насекомого с помощью беспроводного канала связи. По словам экспертов, система работает стабильно и не причиняет существенного вреда здоровью пчелы.

Отмечается, что одним из ключевых достижений стало снижение массы устройства до рекордных показателей – менее 1 грамма, что делает его пригодным для использования на мелких летающих насекомых. Ранее аналогичные технологии были слишком тяжелыми для таких маленьких носителей.

Ученые говорят, что дальнейшая разработка этой технологии может привести к созданию новых платформ для исследования мозга, а также к более точному управлению поведением животных в естественной среде обитания.

Издание пишет, что разработка открывает новые горизонты для взаимодействия между биологическими системами и электроникой, а также может найти применение в таких областях, как экологический мониторинг, сельское хозяйство и разведка.

Ранее сообщалось, что ученые приблизились к массовому производству искусственной крови.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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