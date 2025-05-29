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Наука и технологии

Микрофлора кишечника может сигнализировать о развитии рака

Лаборатория, медицинская лаборатория, анализы, лабораторные пробирки, лаборатории, наука, исследование, исследования, лабораторные исследования, лабораторное исследование, научные исследования, научное исследование, фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2025 23:21 Фото: pixabay
Ученые из Бирмингемского университета установили, что анализ микробиома кишечника может стать эффективным инструментом ранней диагностики колоректального рака, рака желудка, а также воспалительных заболеваний кишечника (ВЗК), сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщается в статье, опубликованной в Journal of Translational Medicine.

Согласно результатам исследования, традиционные методы диагностики – такие как эндоскопия и биопсия – остаются инвазивными и дорогостоящими, а также не всегда позволяют выявить патологию на ранней стадии. В связи с этим ученые использовали алгоритмы искусственного интеллекта для анализа состава кишечной микрофлоры и связанных с ней метаболитов у здоровых людей и пациентов с заболеваниями ЖКТ.

В частности, при колоректальном раке наблюдалось увеличение активности бактерий семейств Firmicutes, Bacteroidetes и Actinobacteria, а также рост уровня метаболитов дигидроурацила и таурина. При ВЗК ключевыми оказались бактерии семейства Lachnospiraceae, а также уробилин и глицерат. При раке желудка и кишечника потенциальными биомаркерами названы Fusobacterium, Enterococcus, изолейцин и никотинамид.

"Мы увидели, что одни и те же микробные и метаболические маркеры можно использовать для прогнозирования сразу нескольких заболеваний ЖКТ", – сообщил руководитель исследования доктор Анимеш Ачарджи.

По его словам, полученные данные могут лечь в основу универсальных неинвазивных систем диагностики, способных повысить точность и скорость выявления онкологических и воспалительных заболеваний.

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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