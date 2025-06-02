Ученые нашли древнее кладбище на дне океана

В живописных морских глубинах у берегов Индонезии ученые сделали революционное открытие, которое, возможно, перепишет историю происхождения человека, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Mail под слоями ила и песка в проливе между островами Ява и Мадура был обнаружен череп древнего предка человека – Homo erectus. Там он пролежал 140 тыс. лет после захоронения.

Это может быть первым физическим свидетельством существования таинственного затерянного мира – доисторического массива суши, известного как Сундаленд, который когда-то соединял Юго-Восточную Азию обширной тропической равниной, а потом скрылся под водой.

<br>

Удивительную находку, которая привела к столь значимому открытию, сделали совершенно случайно. Во время добычи морского песка в проливе Мадура при выемке грунта были обнаружены окаменелые останки. Рабочие обнаружили более шести тысяч окаменелостей позвоночных, а также два фрагмента человеческого черепа.

Об этом сразу сообщили ученым, которые приступили к подробным исследованиям. Хотя останки были обнаружены в 2011 году, эксперты только недавно установили их возраст и вид, что может стать важной вехой в палеоантропологии.

Помимо костей черепа, исследователи нашли окаменелости 36 видов животных, включая комодских варанов, буйволов, оленей и слонов. На некоторых из них были найдены порезы и раны – это доказательство того, что древние люди использовали "продвинутые" для того времени стратегии охоты.

<br>

Находки дают редкое представление о жизни древних людей и ныне утраченных землях Сундаланда, позволяя по-новому взглянуть на поведение и адаптацию первых человеческих сообществ в ответ на изменения окружающей среды.

Сундаланд оказался под водой из-за таяния ледников, происходившего от 14 до 7 тысяч лет назад, что привело к повышению уровня моря более чем на 120 метров.

Фрагменты черепа Homo erectus – лобная и теменная кости – ученые сопоставили с известными окаменелостями Homo erectus из места раскопок Самбунгмакан на Яве.

Тем самым они подтвердили, что окаменелости из Мадурского пролива принадлежали именно Homo erectus, расширив известный ареал обитания этого вида до ныне затопленного региона. Теперь это место считается первой подводной находкой окаменелостей гоминидов в Сундаленде.

Ранее ученые раскрыли древнюю загадку Антарктиды.