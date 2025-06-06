Супервулкан в Италии признали угрозой для миллионов людей

Серия мощных землетрясений в районе Кампи-Флегрей – одного из крупнейших супервулканов на Земле – вновь вызвала тревогу у ученых, сообщает Zakon.kz.

По информации издания Daily Mail, в мае 2025 года в регионе к западу от Неаполя произошло землетрясение магнитудой 4,4 – сильнейшее за последние 40 лет. Всего за полгода зафиксировали более трех подземных толчков, что считается аномальной активностью для этой зоны.

"По данным Национального института геофизики и вулканологии Италии, магма залегает на небольшой глубине, всего в нескольких километрах от поверхности, а суточные выбросы углекислого газа достигли пяти тысяч тонн. Эти показатели свидетельствуют о нарастающем давлении внутри вулкана и возможном движении магмы вверх", – отмечается в публикации.

Анализ почвы в кратере Сольфатара показал, что около 80% выходящих газов поступают напрямую из магматической камеры. При этом в регионе продолжается медленное поднятие земли: с 2005 года уровень поверхности в районе города Поццуоли увеличился почти на 1,5 метра. Это явление, известное как брэдисеизм, часто предшествует извержениям.

Ученые предупреждают: если сдвиги в земной коре перерастут из деформаций в трещины, риск извержения резко возрастет. Последний раз Кампи-Флегрей извергался в 1538 году, но в прошлом его активность уже приводила к катастрофическим последствиям. Сегодня в зоне потенциальной опасности проживают более четырех миллионов человек.

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