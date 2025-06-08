Ученые нашли неожиданный источник загрязнения воздуха в пустынях

Международная группа ученых из Китая, Японии, Великобритании и других стран совершила открытие, перевернувшее представления о роли пустынной пыли в формировании вредных атмосферных аэрозолей, сообщает Zakon.kz.

Исследование опубликовано в научном журнале National Science Review (NSR). В нем говорится о том, что долгое время научное сообщество считало крупные частицы пустынной пыли химически инертными.

Новое исследование раскрыло удивительный механизм: эти частицы, содержащие нитрат кальция, способны поглощать воду даже при крайне низкой влажности (всего 8%), создавая идеальную среду для химических реакций.

В таких "микролабораториях" газообразные загрязнители преобразуются во вторичные органические аэрозоли (SOA) – основные компоненты вредных частиц в воздухе.

Особенно тревожным оказался масштаб этого явления – в некоторых регионах, от Северной Африки до Восточной Азии, такие реакции могут давать до двух третей всех аэрозолей.

Открытие имеет далеко идущие последствия для климатического моделирования и борьбы с загрязнением воздуха. Традиционные модели, не учитывавшие этот механизм, возможно, десятилетиями недооценивали вклад пустынных бурь в глобальное загрязнение.

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