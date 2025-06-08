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Наука и технологии

В китайских пещерах открыли новый вид рыб в "спасательном круге"

Существо, исследования, обитание, фото - Новости Zakon.kz от 08.06.2025 08:43 Фото: Zoological Journal of the Linnean Society, Jianhan Cao et al.
Рыбы, населяющие подземные воды и никогда не видевшие солнечного света, приспособились к такой среде по-своему. Кто-то решил отказаться от глаз, кто-то от чешуи. Китайские биологи рассказали о необычной пещерной рыбе, которая "носит" нечто вроде спасательного круга, сообщает Zakon.kz.

В Китае нашли свыше сотни пещерных рыб с различными особенностями. В новой статье, опубликованной в журнале Zoological Journal of the Linnean Society, китайские исследователи рассказали о двух новых видах. Их наблюдали с 2023 по 2024 год. У одного таксона обнаружился необычно расширенный плавательный пузырь – он выступал с боков, как спасательный круг или жилет.

Ученые выловили рыб в подземной реке в уезде Шицзун, провинция Юньнань, Китай. Точных координат авторы статьи не указали, чтобы обезопасить небольшую популяцию от любопытных. Из рыб выделили ДНК, проанализировали положение на генеалогическом дереве, а с помощью рентгеновской микротомографии сделали 3D-визуализацию скелета.

Фото: Zoological Journal of the Linnean Society, Jianhan Cao et al.

Авторы статьи сравнили необычный пузырь со спасательным кругом. К рыбе будто прикреплены два воздушных шара.

Возможно, это своеобразная адаптация к пещерному образу жизни. Течение реки, в которой обитает T.yangi, слабое, а русло местами опускается на пять метров. Когда ученые наблюдали за этой рыбой в аквариуме, то заметили, что она много времени находится на поверхности, а чтобы опуститься глубже, преодолевает собственную большую плавучесть.

Биологи предположили, что такой "спасательный круг" – уникальный способ экономить энергию, зависать в воде, не прилагая особых усилий. Некий энергосберегающий режим во время ожидания добычи у поверхности воды. Также есть вероятность, что расширенный плавательный пузырь улучшает восприятие звуков, но это пока не точно.

Ранее в Перу обнаружили мумию в "интересном" положении.

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Аксинья Титова
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