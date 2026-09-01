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Общество

Кости на обед и любовь на всю жизнь: необычный хищник обитает в Казахстане

бородач, птица, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2026 12:04 Фото: pixabay
В Катон-Карагайском национальном парке обитает 301 вид птиц. Среди них – необычный бородач (Gypaetus barbatus), который сразу выделяется своей характерной внешностью. Сотрудники парка решили поближе познакомить с этой интересной хищной птицей, сообщает Zakon.kz.

Так, прежде всего, стоит отметить, что бородач – одна из крупных хищных птиц. Размах его крыльев может достигать 2,5-2,8 метра.

Одна из самых интересных особенностей – способ питания.

"Кости занимают важное место в рационе бородача. Крупные кости птица может сбрасывать с высоты на камни, а затем поедать расколовшиеся части", – уточнили в парке.

Кроме того, бородачи образуют долговременные пары и вместе охраняют территорию, где расположено их гнездо.

Также в публикации говорится, что насиживание яиц длится примерно 53-60 дней. В кладке может быть два яйца, однако в большинстве случаев до самостоятельного возраста доживает один птенец.

Специалисты уточнили, что опубликованное изображение обработано с использованием ИИ для улучшения качества. Оригинал фотографии прикреплен в конце поста.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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