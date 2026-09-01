Кости на обед и любовь на всю жизнь: необычный хищник обитает в Казахстане
Так, прежде всего, стоит отметить, что бородач – одна из крупных хищных птиц. Размах его крыльев может достигать 2,5-2,8 метра.
Одна из самых интересных особенностей – способ питания.
"Кости занимают важное место в рационе бородача. Крупные кости птица может сбрасывать с высоты на камни, а затем поедать расколовшиеся части", – уточнили в парке.
Кроме того, бородачи образуют долговременные пары и вместе охраняют территорию, где расположено их гнездо.
Также в публикации говорится, что насиживание яиц длится примерно 53-60 дней. В кладке может быть два яйца, однако в большинстве случаев до самостоятельного возраста доживает один птенец.
Специалисты уточнили, что опубликованное изображение обработано с использованием ИИ для улучшения качества. Оригинал фотографии прикреплен в конце поста.
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