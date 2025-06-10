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Наука и технологии

На Земле обнаружили невидимую линию, которую никогда не пересекают дикие животные

Ночь, планета, материки, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2025 05:42 Фото: pexels
Животные Азии и Австралии сильно отличаются, благодаря невидимой линии, которая проходит прямо между двумя континентами. Большинство диких животных никогда не пересекают эту воображаемую границу, даже птицы, сообщает Zakon.kz.

По информации Science Alert, граница для животных возникла еще около 30 млн лет назад. Тогда Австралийская тектоническая плита столкнулась с Евразийской тектонической плитой и создала архипелаг, изменив направление океанических течений и создав новый региональный климат.

С тех пор в Индонезии и Малайзии эволюционировали обезьяны, слоны, тигры и носороги, а с другой стороны, в Новой Гвинее и Австралии, процветают сумчатые, однопроходные, грызуны и какаду. Крайне мало видов распространены по обе стороны этой границы, которую называют линией Уоллеса – в честь натуралиста Альфреда Рассела Уоллеса.

Фото: PBS Eons/YouTube

Именно этот исследователь впервые заметил разительную разницу в животном мире (преимущественно млекопитающих) во время исследования региона в середине 19 века.

Линия, которую он провел на карте более века назад, до сих пор считается гипотетическим эволюционным барьером. Линия Уоллеса отделяет шельф Азиатского континента от шельфа Австралийской тектонической плиты.

Даже существа с крыльями обычно не пересекают линию Уоллеса, а в океане некоторые виды рыб и микробов демонстрируют генетические различия с одной стороны границы по сравнению с другой, что свидетельствует об очень незначительном смешении между популяциями.

Ученым предстоит выяснить, какие невидимые барьеры сдерживают эти виды. Среда обитания и климат, вероятно, являются факторами, подчеркивающими эволюционный разрыв.

Ранее ученые нашли неожиданный источник загрязнения воздуха в пустынях.

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Аксинья Титова
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