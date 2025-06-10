Стоит ли казахстанцам с онкологией выезжать на лечение за рубеж, рассказали врачи

Глава Казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии Ербол Бекмухамбетов на брифинге в СЦК 10 июня 2025 года рассказал, почему диагностику и лечение онкозаболевания лучше проходить в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Этот вопрос подняли журналисты. Они отметили, что часто казахстанские онкобольные уезжают лечиться за рубеж. Они поинтересовались, связано ли это с недостаточным уровнем развития медицины в нашей стране.

С этим утверждением Ербол Бекмухамбетов не согласен. По его данным, в двух национальных и 20 региональных онкоцентрах ежегодно проходят лечение порядка 80% всех выявленных пациентов.

"На сегодня и диагностические и лечебные мероприятия проводятся на самом последнем современном уровне. По скринингу было выявлено 230 тыс. доброкачественных новообразований, которые были пролечены практически все в региональных онкоцентрах. Поэтому говорить, что все едут за рубеж, не совсем корректно. Очень большое количество людей получают и хирургическое лечение у нас в стране", – сказал он.

Между тем, по его данным, в порядка 20% случаев пациенты обращаются за помощью уже в запущенных стадиях.

"В случаях, когда онкоцентры не могут отказать специализированную медпомощь, при запущенной патологии, во многих случаях направляют пациента на симптоматическое лечение по месту жительства. Понятно, что родственники пациентов во многих случаях, желая перепроверить данный диагноз, забирают своих родственников за рубеж. Я хочу назвать одну такую статистику: мы как-то проговаривали с коллегами из Турции – только за полгода 2024 года 56 соотечественников обратились за помощью в турецкие различные клиники уже с IV стадией заболевания и они не приехали на родину живыми. Такие случаи тоже очень часто происходят", – заявил спикер.

Заместитель председателя правления Национального научного онкоцентра Адильбек Мукажанов добавил, что в Казахстане на сегодня созданы все условия для диагностики и лечения онкозаболеваний. В том числе циклотронный производственный комплекс, где радиофармпрепараты можно производить, стоит ПЭТ КТ аппарат, а также впервые в Казахстане – ПЭТ МРТ аппарат.

"Многие уезжают для второго мнения. Но многие обратно приезжают и говорят: "Да, доктора, ваш диагноз верный, ваша тактика лечения верная, вот мы дальше будем продолжать лечение в Казахстане", так как за рубежом это очень дорого – лечиться, находиться и наблюдаться, тем более онкопациенты должны длительно находится под наблюдением, такой возможности за рубежом у них нет. Призываю соотечественников при ранних симптомах обращаться за медицинской помощью и лечиться в Казахстане – для этого все условия есть, как для диагностики, так и для лечения", – заверил он.

Ранее глава Казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии Ербол Бекмухамбетов назвал основные причины роста онкозаболеваний в стране.