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Наука и технологии

Археологи нашли испанский корабль-призрак с сокровищами

море, океан, археологи , фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2025 01:51 Фото: pixabay
Ученые из Колумбийского института антропологии и истории подтвердили обнаружение испанского галеона "Сан-Хосе", затонувшего в 1708 году с грузом ценных металлов и драгоценных камней, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в научном журнале Antiquity.

Согласно данным археологов, на момент гибели судно перевозило до 180 тонн золота, серебра и необработанных драгоценных камней. Современная оценочная стоимость находки может достигать 17 миллиардов долларов, что делает ее, по мнению исследователей, крупнейшим известным подводным кладом в истории.

"Сан-Хосе" был флагманом испанского флота, направлявшегося из Южной Америки в Европу. Он затонул в Карибском море после морского сражения с британскими кораблями. Крушение стало одной из самых известных морских трагедий колониальной эпохи.

Обломки судна были обнаружены еще в 2015 году, однако достоверно идентифицировать галеон удалось лишь спустя десять лет – благодаря использованию подводного дрона и технологии фотограмметрии. С ее помощью ученые воссоздали 3D-модели найденных монет и сопоставили их с историческими данными.

Особую ценность, по словам исследователей, представляют монеты типа "макукина" – грубой ручной чеканки, использовавшиеся как основная валюта в испанских колониях. Их анализ может пролить свет на экономические связи, торговые маршруты и материальную культуру начала XVIII века.

Исследования останков галеона продолжаются, однако уже сейчас специалисты называют эту находку одной из важнейших в современной подводной археологии.

А ранее археологи обнаружили родовую гробницу царя Мидаса с бронзовыми сокровищами. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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