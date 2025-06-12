Американские врачи сообщили о первом случае беременности с помощью ИИ

Врачи Центра репродукции Колумбийского университета (США) сообщили о первом случае беременности, наступившей после проведения процедуры с использованием новой системы искусственного интеллекта (ИИ), сообщает Zakon.kz.

Об этом событии 10 июня сообщил журнал Time. По информации издания, система STAR (Sperm Track and Recovery) использует алгоритмы ИИ и микрочип для обнаружения и изоляции редких сперматозоидов, что делает возможным их использование для оплодотворения.

По данным издания, STAR была вдохновлена методами, которые астрофизики применяют для поиска новых звезд, и может анализировать миллионы изображений за час, изолируя жизнеспособные сперматозоиды.

"Чтобы протестировать систему, перед тем как отбросить образцы, в которых эмбриологи не смогли найти ни одного сперматозоида, мы решили пропустить их через систему. Эмбриологи действительно усердно работали над поиском сперматозоидов, поскольку не хотели, чтобы их затмила машина. В одном из образцов, который они анализировали два дня и не нашли ни одного сперматозоида, STAR обнаружил 44 за час", – рассказал директор центра доктор Зев Уильямс.

При этом первая успешная беременность с использованием STAR наступила у пары, которая пыталась завести ребенка в течение 19 лет и прошла 15 неудачных циклов ЭКО. Авторы материала уточнили, что женщина, принявшая участие в эксперименте, уже на четвертом месяце беременности и она протекает хорошо.

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