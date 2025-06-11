В Японии открыли уникальную птицу с трехметровыми крыльями

В Японии обнаружили окаменелости нового вида птерозавра. Это меняет представление о палеонтологической летописи, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Interesting Engineering, на острове Кюсю был найден фрагмент шейного позвонка ранее неизвестного вида птерозавра. Ученые выяснили, что всего он имел шесть шейных позвонков.

Ученые пояснили, что птерозавры были первой группой позвоночных динозавров, которая научилась летать. В Японии такие находки практически отсутствуют, что придает этому открытию особое значение.

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Впервые палеонтологи обнаружили вид Nipponopterus mifunensis в 1990-х годах в геологической формации Мифуне в префектуре Кумамото. В исследовании принимали участие ученые из Китая, Бразилии и Японии.

Исследователи использовали передовые технологии компьютерной томографии, предоставленные Университетом Кумамото, и филогенетический анализ, чтобы подробно изучить окаменелости.

Ученые идентифицировали останки как принадлежащие новому роду и виду в семействе Azhdarchidae. Они выяснили, что на территории современной Японии жили одни из самых больших птерозавров.

Ранее в китайских пещерах открыли новый вид рыб в "спасательном круге".