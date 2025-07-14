Размером с двухэтажный автобус: ученые открыли семитонную акулу

Ученые нашли гигантскую акулу у побережий Шотландии и Великобритании. По размерам ее можно сравнить с двухэтажным автобусом, а вес может достигать 7 тонн, сообщает Zakon.kz.

Как рассказывает Discover Wildlife, эта гигантская акула занимает второе место по численности среди всех акул в мире. Она питается микроскопическими животными, которые еще называются зоопланктоном. По размерам она уступает только китовой акуле.

При этом внешний вид таких существ не соответствует их настоящей природе. Хотя гигантская акула и имеет такие размеры, но она не опасна для человека.

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Гигантские акулы, говорится в материале, можно встретить как в холодных, так и в умеренных водах по всему миру. В частности, в водах Великобритании их можно заметить в период с апреля по октябрь. Самые распространенные места, где можно встретить таких акул является юго-западный Корнуолл, вокруг острова Мэн и вдоль западного побережья Шотландии.

Такие акулы могут вырастать в длину до 10 метров. Также их можно отличить от других видов за счет вытянутой формы носа, торчащего из воды. Еще у таких рыб есть огромные хвостовые, спинные и грудные плавники.

Ранее мы писали о том, что ученые боятся посещать океан из-за гигантской белой акулы.