Ученые предупредили об усилении экстремальных погодных явлений

Американские ученые предупредили, что Земля продолжает нагреваться из-за накопления парниковых газов в атмосфере, и это уже приводит к более частым и интенсивным экстремальным погодным явлениям, сообщает Zakon.kz.

Американский климатолог Дэниел Суэйн заявил Associated Press, что в условиях учащения экстремальных погодных явлений важно не воспринимать предупреждения ученых как преувеличение.

Экстремальные явления становятся настолько частыми, что мир фактически вошел в новую эпоху климатических рисков. Речь идет о более продолжительных волнах жары, засухах, наводнениях, лесных пожарах и мощных штормах.

Климатолог Сара Перкинс-Киркпатрик считает, что даже если человечество сейчас полностью прекратит увеличивать выбросы парниковых газов, последствия потепления не исчезнут быстро.

Углекислый газ может сохраняться в атмосфере сотни лет, поэтому климатические изменения будут продолжаться.

Ученые также предупреждают о приближении так называемых критических точек, после которых некоторые экосистемы могут уже не восстановиться. В частности, серьезное тепловое воздействие испытывают коралловые рифы, а Амазонские леса сталкиваются с засухами, пожарами и вырубкой.

По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований, в период с 2023 по 2025 год 84% кораллов в мире подверглись воздействию микроскопических водорослей в ответ на тепловой стресс. Это приводит к их гибели. Даже если температура резко снизится, восстановление большинства кораллов маловероятно.

При этом с каждым дополнительным повышением температуры риск масштабных экстремальных явлений увеличивается. Ученые не могут точно предсказать, когда произойдет серьезное климатическое событие или, что более вероятно, несколько таких событий в разных частях света. По их словам, это может произойти через 50,10 лет или даже раньше.

К примеру, в январе 2022 года в докладе об оценке климатических рисков в Великобритании говорилось, что вероятность повышения температуры до 40°C (104 °F) или выше до 2040 года составляет 0,02%. Однако уже тем летом в некоторых частях Великобритании температура поднималась выше 40°C.

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