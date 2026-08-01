Парализованный китаец придумал коляску с управлением силой мысли

Житель китайского Шэньчжэня 33-летний Ван Нин представил прототип инвалидной коляски, которой можно управлять с помощью мыслей, сообщает Zakon.kz.

Идея появилась после того, как из-за операций на позвоночнике он оказался полностью парализован. По данным South China Morning Post, мужчина утратил возможность двигаться и мог управлять только глазами.

"Этот опыт подтолкнул его к созданию технологий, которые помогают людям с аналогичными травмами", – говорится в публикации.

Во время технологического конкурса он собрал прототип инвалидной коляски с системой управления силой мысли всего за 48 часов. Помимо самой коляски, Ван Нин разработал:

навигационное приложение для пользователей инвалидных колясок;

инструменты и игровые решения, предназначенные для реабилитации людей с травмами спинного мозга.

Разработка получила высокую оценку жюри конкурса в Шанхае. Ван Нин и его жена заняли первое место в категории аппаратного обеспечения и получили главный денежный приз в 50 тыс. юаней или 7,4 тыс. долларов.

Фото: scmp

На днях калифорнийский стартап Satyress представил концепт двухметрового робота-кентавра для работы в экстремальных условиях.