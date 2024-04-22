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Чемпионы Нигерии и США по шахматам играли 60 часов подряд

Турнир, фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2024 08:16 Фото: Instagram/tunde_onakoya
Чемпионы Нигерии и США по шахматам Тунде Онакойя и Шон Мартинес играли 60 часов подряд и установили новый мировой рекорд по продолжительности игры, сообщает Zakon.kz.

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Организатором проекта выступил Онакойя. Вместе с коллегой они поставили стол с доской, фигурами и таймером посреди Таймс-сквер в Нью-Йорке. Нигериец также вышел победителем каждой партии. Их стол собрал толпы людей, поддерживавших спортсменов на протяжении более чем двух дней. Об их благотворительной игре пишет CNN.

Онакойя устроил матч в рамках благотворительной кампании Chess in Slums Africa. Шахматист организовал этот фонд с целью дать образование детям из бедных регионов Африки и в течение игры планировал собрать 1 млн долларов.

Шахматы, фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2024 08:16

Фото: Instagram/tunde_onakoya

Изначально игра должна была продлиться 58 часов. Этого бы хватило для попадания в книгу рекордов. Однако, достигнув отметки, Онакойя решил продолжить сбор и играть дальше. В итоге он и Мартинес остановились на 61 часе.

На 19-м часе нигерийцу стало плохо, у него началась тошнота, он пожаловался на боль в животе.

Турнир, фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2024 08:16

Фото: Instagram/Tunde Onakoya

Впрочем, вскоре шахматист вернулся за стол. Марафон завершился ранним утром 20 апреля.

По словам представителя нигерийского шахматиста, за первые 20 часов игры было собрано около 22 тыс. долларов.

На полумарафоне в Пекине африканцы намеренно поддались китайцу.

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