Чемпионы Нигерии и США по шахматам играли 60 часов подряд

Чемпионы Нигерии и США по шахматам Тунде Онакойя и Шон Мартинес играли 60 часов подряд и установили новый мировой рекорд по продолжительности игры, сообщает Zakon.kz.

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Организатором проекта выступил Онакойя. Вместе с коллегой они поставили стол с доской, фигурами и таймером посреди Таймс-сквер в Нью-Йорке. Нигериец также вышел победителем каждой партии. Их стол собрал толпы людей, поддерживавших спортсменов на протяжении более чем двух дней. Об их благотворительной игре пишет CNN.

Онакойя устроил матч в рамках благотворительной кампании Chess in Slums Africa. Шахматист организовал этот фонд с целью дать образование детям из бедных регионов Африки и в течение игры планировал собрать 1 млн долларов.

Фото: Instagram/tunde_onakoya

Изначально игра должна была продлиться 58 часов. Этого бы хватило для попадания в книгу рекордов. Однако, достигнув отметки, Онакойя решил продолжить сбор и играть дальше. В итоге он и Мартинес остановились на 61 часе.

На 19-м часе нигерийцу стало плохо, у него началась тошнота, он пожаловался на боль в животе.

Фото: Instagram/Tunde Onakoya

Впрочем, вскоре шахматист вернулся за стол. Марафон завершился ранним утром 20 апреля.

По словам представителя нигерийского шахматиста, за первые 20 часов игры было собрано около 22 тыс. долларов.

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