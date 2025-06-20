Солнце "взорвалось" в ночь на 20 июня

На Солнце сегодня, 20 июня, произошла третья по силе вспышка 2025 года – уровень X1.9, сообщает Zakon.kz.

Об этом оповестили ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН:

"Активная солнечная область №4114, которая была основным источником новостей о событиях на Солнце на текущей неделе, произвела ночью очередной, самый крупный в июньском всплеске активности, взрыв. В 02:50 по московскому времени (04:50 по времени Астаны. – Прим. ред.) в области зарегистрирована вспышка высшего балла, которой, по принятой международной классификации, присвоен уровень X1.9. Это означает, что это третье по силе событие 2025 года после вспышек 14 мая (X2.7) и 23 февраля (X2.0)".

Как отметили ученые, несмотря на исключительно высокую для текущего года активность (18 июня здесь же была зарегистрирована вспышка X1.2), а также несмотря на близость к линии Солнце-Земля, область пока не оказала практически никакого воздействия на Землю, кроме влияния на прохождение радиосигналов .

"Выбросы плазмы, которые создают основную нагрузку на магнитное поле Земли и являются триггерами полярных сияний, во всех предыдущих случаях оказались направлены выше плоскости планет. Это представляет определенную загадку, но, вероятно, связано с какими-то особенностями конфигурации активного центра". Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

Судя по всему, как считают сотрудники лаборатории, на Солнце присутствуют факторы, физически блокирующие для плазмы возможность движения в прямом направлении (к Земле) и во всех предыдущих случаях отклонявшие выброшенные облака газа вверх в сторону северного полюса солнечной системы.

"На данный момент поступают данные, что этот сценарий сработал и на этот раз". Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

Согласно данным космических коронографов, плазма , несмотря на большую мощность взрыва и связанные с этим ожидания, что этот "невидимый барьер" будет "продавлен", снова ушла в северном направлении .

"На данный момент по итогам предварительного анализа ситуации "глазами" воздействие на Землю считается практически исключенным. Есть вероятность, что математические модели, данные которых поступят позже, все же смогут "разглядеть" какие-то слабые компоненты, направленные к Земле, но даже в этом случае речь может идти лишь о небольших краткосрочных воздействиях, не сопоставимых с фактической силой события". Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

Также ученые сообщили, что приход к Земле тяжелых заряженных частиц, воздействующих на космические аппараты, после вспышки зарегистрирован не был .

Материал по теме Опасная активность на Солнце: два сильнейших взрыва подряд – чего ждать Земле

О том, когда Землю накроет магнитная буря из-за мощнейшей вспышки на Солнце, можете узнать здесь.