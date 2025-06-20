Солнце "взорвалось" в ночь на 20 июня
Об этом оповестили ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН:
"Активная солнечная область №4114, которая была основным источником новостей о событиях на Солнце на текущей неделе, произвела ночью очередной, самый крупный в июньском всплеске активности, взрыв. В 02:50 по московскому времени (04:50 по времени Астаны. – Прим. ред.) в области зарегистрирована вспышка высшего балла, которой, по принятой международной классификации, присвоен уровень X1.9. Это означает, что это третье по силе событие 2025 года после вспышек 14 мая (X2.7) и 23 февраля (X2.0)".
Как отметили ученые, несмотря на исключительно высокую для текущего года активность (18 июня здесь же была зарегистрирована вспышка X1.2), а также несмотря на близость к линии Солнце-Земля, область пока не оказала практически никакого воздействия на Землю, кроме влияния на прохождение радиосигналов.
"Выбросы плазмы, которые создают основную нагрузку на магнитное поле Земли и являются триггерами полярных сияний, во всех предыдущих случаях оказались направлены выше плоскости планет. Это представляет определенную загадку, но, вероятно, связано с какими-то особенностями конфигурации активного центра".Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН
Судя по всему, как считают сотрудники лаборатории, на Солнце присутствуют факторы, физически блокирующие для плазмы возможность движения в прямом направлении (к Земле) и во всех предыдущих случаях отклонявшие выброшенные облака газа вверх в сторону северного полюса солнечной системы.
"На данный момент поступают данные, что этот сценарий сработал и на этот раз".Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН
Согласно данным космических коронографов, плазма, несмотря на большую мощность взрыва и связанные с этим ожидания, что этот "невидимый барьер" будет "продавлен", снова ушла в северном направлении.
"На данный момент по итогам предварительного анализа ситуации "глазами" воздействие на Землю считается практически исключенным. Есть вероятность, что математические модели, данные которых поступят позже, все же смогут "разглядеть" какие-то слабые компоненты, направленные к Земле, но даже в этом случае речь может идти лишь о небольших краткосрочных воздействиях, не сопоставимых с фактической силой события".Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН
Также ученые сообщили, что приход к Земле тяжелых заряженных частиц, воздействующих на космические аппараты, после вспышки зарегистрирован не был.
О том, когда Землю накроет магнитная буря из-за мощнейшей вспышки на Солнце, можете узнать здесь.