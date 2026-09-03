Похудение ценой волос: ученые сделали неожиданное открытие
Результаты исследования были опубликованы в журнале Journal of Investigative Dermatology (JID). Ученые проанализировали масштабные массивы генетической информации.
Они сравнили ДНК-маркеры, отвечающие за работу рецепторов GLP-1, с профилями мужчин, страдающих андрогенетической алопецией. Напомним, что именно через активацию GLP-1 работает большинство современных медикаментов от ожирения.
Выяснилось, что при высокой активности данной системы у предрасположенных мужчин вероятность остаться без шевелюры возрастает примерно на 7%.
"Примечательно, что эта закономерность прослеживается даже при отсутствии у пациентов высокого давления, проблем с усвоением инсулина или дефицита тестостерона. Прежде считалось, что поредение шевелюры на фоне терапии вызывает исключительно стремительная сброс килограммов", – говорится в сообщении.
По заявлению авторов проекта, им удалось впервые доказать наличие прямой генетической взаимосвязи между стимуляцией GLP-1 и мужским облысением.
Однако исследование основывалось на генетических данных и не оценивало непосредственно последствия приема конкретных препаратов.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.
Ранее эксперты рассказали, какую опасность для волос могут таить зимние головные уборы.