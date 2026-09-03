Похудение ценой волос: ученые сделали неожиданное открытие

Популярные препараты для снижения веса и лечения диабета могут повышать риск облысения у мужчин с генетической предрасположенностью к андрогенетической алопеции. К такому выводу пришли ученые, сообщает Zakon.kz.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Journal of Investigative Dermatology (JID). Ученые проанализировали масштабные массивы генетической информации.

Они сравнили ДНК-маркеры, отвечающие за работу рецепторов GLP-1, с профилями мужчин, страдающих андрогенетической алопецией. Напомним, что именно через активацию GLP-1 работает большинство современных медикаментов от ожирения.

Выяснилось, что при высокой активности данной системы у предрасположенных мужчин вероятность остаться без шевелюры возрастает примерно на 7%.

"Примечательно, что эта закономерность прослеживается даже при отсутствии у пациентов высокого давления, проблем с усвоением инсулина или дефицита тестостерона. Прежде считалось, что поредение шевелюры на фоне терапии вызывает исключительно стремительная сброс килограммов", – говорится в сообщении.

По заявлению авторов проекта, им удалось впервые доказать наличие прямой генетической взаимосвязи между стимуляцией GLP-1 и мужским облысением.

Однако исследование основывалось на генетических данных и не оценивало непосредственно последствия приема конкретных препаратов.

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