Почему понедельник – день тяжелый и опасный

Ученые с факультета социальных наук Гонконгского университета (HKU) выяснили, что понедельники провоцируют долгосрочный биологический стресс, причем независимо от трудового статуса. И это влечет последствия для здоровья сердца, сообщает Zakon.kz.

Специалисты проанализировали данные более 3500 пожилых участников исследования старения и обнаружили, что у тех, кто по понедельникам ощущает тревогу, значительно повышается уровень гормонов долгосрочного стресса, сохраняющийся до двух месяцев. При этом биологический феномен "тревожного понедельника" наблюдается как у работающих, так и у пенсионеров, что указывает на глубокую связь между началом недели и нарушением регуляции системы стрессового ответа организма – известного фактора развития сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), пишет "Наука".

Ключевые выводы исследования

На 23% выше уровень кортизола. У пожилых людей, жалующихся на тревогу по понедельникам, уровень кортизола в образцах волос (отражающий кумулятивное воздействие за два месяца) на 23% выше по сравнению с теми, кто испытывал тревогу в другие дни.

У пожилых людей, жалующихся на тревогу по понедельникам, уровень кортизола в образцах волос (отражающий кумулятивное воздействие за два месяца) на 23% выше по сравнению с теми, кто испытывал тревогу в другие дни. Не только у работающих. Эффект сохраняется и у пенсионеров, что опровергает предположение, будто стресс связан исключительно с работой.

Эффект сохраняется и у пенсионеров, что опровергает предположение, будто стресс связан исключительно с работой. Связь с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Понедельник ассоциируется с 19-процентным скачком сердечных приступов – проведенное исследование выявляет дисрегуляцию оси HPA как возможную биологическую причину.

Понедельник ассоциируется с 19-процентным скачком сердечных приступов – проведенное исследование выявляет дисрегуляцию оси HPA как возможную биологическую причину. Не просто более высокая тревожность. Лишь 25% эффекта объясняется усилением тревоги именно в понедельник, остальные 75% – следствие более сильного влияния тревоги в этот день по сравнению с другими.

Гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая ось (HPA) регулирует уровень гормонов стресса, таких как кортизол. Хронически повышенный кортизол способствует развитию гипертонии, инсулинорезистентности и иммунной дисфункции. Хотя предыдущие исследования отмечали более высокий уровень кортизола в будни по сравнению с выходными, впервые понедельник был идентифицирован как особенно разрушительный день. Результаты показывают, что социальные ритмы – не только рабочие нагрузки – глубоко укореняются в человеческой физиологии, создавая долгосрочные риски для здоровья.

"Понедельник действует как культурный "усилитель" стресса. Для некоторых пожилых людей начало новой недели запускает биологическую реакцию, которая сохраняется месяцами. Дело не в работе, а в том, насколько глубоко понедельник укоренился в нашей физиологии стресса, даже после завершения карьеры", – пояснил профессор медицинской социологии в HKU Тарани Чандола.

Исследование открывает новую цель в борьбе со стрессом, что в конечном счете важно для профилактики сердечных заболеваний у стареющего населения.

Еще одну опасность для здоровья пожилых людей нашли ученые из Хубэйского университета (Китай). Они выяснили, что регулярное употребление растворимого кофе связано с повышенным риском ухудшения зрения.