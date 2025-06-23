Эволюционные корни сплетен в поведении человека выявили эксперты из США и Британии

Ученые из США и Великобритании выяснили, что и дети, и шимпанзе готовы жертвовать угощениями ради возможности подсмотреть за чужими отношениями, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Proceedings of the Royal Society B (PRSB), специалисты установили деревянные ящики с планшетами, показывающими разные видео. В одном случае демонстрировались социальные взаимодействия (конфликты, игры, уход за шерстью), в другом – одиночные действия.

"И дети четырех-шести лет, и шимпанзе стабильно выбирали социальные сцены. Более того, многие предпочитали просмотр видео даже вкусному вознаграждению", – объяснила доктор Лора Симона Льюис из Калифорнийского университета (США).

Отмечается также, что самцы шимпанзе проявляли больше любопытства к социальным видео. Среди человеческих детей мальчики чаще всего выбирали конфликтные ситуации, а девочки отдавали предпочтение позитивным взаимодействиям.

По мнению ученых, социальное любопытство – не просто праздный интерес. Оно играет ключевую роль в обучении социальным нормам, построении отношений и избегании опасных ситуаций.

Ранее ученые опровергли популярное заблуждение о старости в одиночестве.