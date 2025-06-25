Врачи рассказали, что видит человек перед смертью

Специалисты Итальянского общества паллиативной помощи рассказали, что предшествует уходу человека из жизни, перечислив физические симптомы этого процесса, сообщает Zakon.kz.

По информации Medscape Medical News, понимание того, что происходит с человеком перед смертью, поможет родственникам, которые ухаживают за тяжело больными близкими.

В целом у большинства пациентов наблюдаются схожие симптомы, независимо от причины ухода из жизни.

Сначала происходит изменение в режиме сна – в этот период люди начинают спать больше обычного. Режим полностью сбивается, больной может бодрствовать в ночные часы. Также отмечаются тревожность и беспокойство. Некоторые люди осознают, что это "последние дни".

Иногда уходящие из жизни пациенты перестают узнавать близких, но при этом рассказывают о "появлении" умерших родственников. В этот момент лучше мягко расспросить о чувствах и переживаниях близкого человека, считают специалисты Итальянского общества паллиативной помощи.

На последних этапах отмечаются отстраненность от мира и отказ от еды и воды. Также перед смертью у человека может повыситься температура тела (некоторые просят прохладной воды), его бросает в пот. В ряде случаев происходит обратное – заметное снижение температуры тела, особенно рук, ног, ступней.

Дыхание перед уходом из жизни становится более поверхностным и нерегулярным. В половине случаев люди начинают "шумно дышать, с хрипами". Перечисленные изменения являются естественной частью умирания.

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