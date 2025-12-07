О чем жалеют люди перед смертью, рассказала медсестра хосписа
Медсестра Лора за 15 лет работы сидела у постели около 300 умирающих. Медсестра решила записывать страхи, мечты и сожаления тех, кто уходит из жизни. К удивлению женщины, абсолютно разные люди зачастую говорили об очень похожих вещах, пишет doctorpiter.
"Следовало любить сильнее"
Лора рассказала о 92-летнем ветеране, который сорок лет не разговаривал с братом. Она так и не узнала причину разрыва, но перед смертью мужчина был особенно печален – он сожалел, что так и не нашел в себе сил помириться.
Когда человек стоит на пороге ухода, он редко жалеет о том, что мало спорил или недостаточно был строг. Чаще всего люди грустят о том, что не выразили достаточно любви близким.
"Я слишком часто откладывал жизнь"
Один пациент признался медсестре, что всю жизнь боялся бедности. Из-за этого он сумел скопить большое состояние, но так и не позволил себе потратить эти деньги и прожить жизнь свободно.
"Я слишком долго не прощал"
Лора вспомнила пациентку, которая много лет злилась на сына и прекратила с ним общение. Но, не желая "умирать в обиде", она решилась позвонить ему и поговорить. Через полчаса после разговора женщина умерла.
"Лучшие вещи были бесплатными, но я их не замечал"
Никто из умирающих не вспоминал о дорогих покупках или статусе. Большинство говорили, что будут скучать по простым мелочам: запаху дождя, дыханию любимой собаки, пению птиц.
Один пациент признался, что "принимал занятость за жизнь".
"Я жалею об упущенных возможностях"
Люди в конце жизни реже вспоминают провалы, чем то, что так и не решились попробовать.
"Я не жалел о неудаче – я жалел о том, что даже не вышел на прослушивание", – сказал один из пациентов Лоры.
"Я жалею, что мало был рядом с близкими"
Физически быть дома – не значит быть по-настоящему присутствующим. Один пациент признался: он редко уделял внимание семье, даже когда находился рядом. Мы часто живем так, будто впереди еще одна жизнь и сейчас идет лишь репетиция. Но это не так.
"Я слишком много думал о мнении других"
Перед смертью люди перестают играть роли и позволяют себе быть настоящими. Это приносит огромное облегчение. Ничто не мешает начать делать это прямо сейчас – упрощайте свою жизнь, пока она длится.
Ранее мы писали про 7 привычек, от которых нужно отказаться, чтобы стать счастливым.