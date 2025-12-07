#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
504.49
587.73
6.57
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
504.49
587.73
6.57
Советы

О чем жалеют люди перед смертью, рассказала медсестра хосписа

медсестра, фото - Новости Zakon.kz от 07.12.2025 10:33 Фото: freepik
Медсестра отделения паллиативной помощи с 15-летним стажем рассказала, о чем жалеют и грустят люди перед самым концом жизни, сообщает Zakon.kz.

Медсестра Лора за 15 лет работы сидела у постели около 300 умирающих. Медсестра решила записывать страхи, мечты и сожаления тех, кто уходит из жизни. К удивлению женщины, абсолютно разные люди зачастую говорили об очень похожих вещах, пишет doctorpiter.

"Следовало любить сильнее"

Лора рассказала о 92-летнем ветеране, который сорок лет не разговаривал с братом. Она так и не узнала причину разрыва, но перед смертью мужчина был особенно печален – он сожалел, что так и не нашел в себе сил помириться.

Когда человек стоит на пороге ухода, он редко жалеет о том, что мало спорил или недостаточно был строг. Чаще всего люди грустят о том, что не выразили достаточно любви близким.

"Я слишком часто откладывал жизнь"

Один пациент признался медсестре, что всю жизнь боялся бедности. Из-за этого он сумел скопить большое состояние, но так и не позволил себе потратить эти деньги и прожить жизнь свободно.

"Я слишком долго не прощал"

Лора вспомнила пациентку, которая много лет злилась на сына и прекратила с ним общение. Но, не желая "умирать в обиде", она решилась позвонить ему и поговорить. Через полчаса после разговора женщина умерла.

"Лучшие вещи были бесплатными, но я их не замечал"

Никто из умирающих не вспоминал о дорогих покупках или статусе. Большинство говорили, что будут скучать по простым мелочам: запаху дождя, дыханию любимой собаки, пению птиц.

Один пациент признался, что "принимал занятость за жизнь".

"Я жалею об упущенных возможностях"

Люди в конце жизни реже вспоминают провалы, чем то, что так и не решились попробовать.

"Я не жалел о неудаче – я жалел о том, что даже не вышел на прослушивание", – сказал один из пациентов Лоры.

"Я жалею, что мало был рядом с близкими"

Физически быть дома – не значит быть по-настоящему присутствующим. Один пациент признался: он редко уделял внимание семье, даже когда находился рядом. Мы часто живем так, будто впереди еще одна жизнь и сейчас идет лишь репетиция. Но это не так.

"Я слишком много думал о мнении других"

Перед смертью люди перестают играть роли и позволяют себе быть настоящими. Это приносит огромное облегчение. Ничто не мешает начать делать это прямо сейчас – упрощайте свою жизнь, пока она длится.

Ранее мы писали про 7 привычек, от которых нужно отказаться, чтобы стать счастливым.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
Медсестра рассказала, о чем говорят люди перед смертью
20:59, 19 ноября 2024
Медсестра рассказала, о чем говорят люди перед смертью
Медсестра хосписа раскрыла семь самых частых сожалений людей перед смертью
09:56, 22 ноября 2025
Медсестра хосписа раскрыла семь самых частых сожалений людей перед смертью
Врачи рассказали, что видит человек перед смертью
05:58, 25 июня 2025
Врачи рассказали, что видит человек перед смертью
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: