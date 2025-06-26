Ученые назвали ловушку для худеющих

Холодные ванны, несмотря на их репутацию как способа ускорить сжигание калорий, могут иметь обратный эффект – способствовать перееданию, сообщает Zakon.kz.

К такому выводу пришли исследователи из Университета Ковентри. Результаты их работы опубликованы в журнале Physiology & Behavior.

В эксперименте участвовали взрослые добровольцы, которые в течение 30 минут погружались в воду по грудь – либо холодную (16 °C), либо термонейтральную (35 °C). Между двумя этапами исследований был недельный перерыв.

После процедур ученые проанализировали питание участников и обнаружили: те, кто находился в холодной воде, потребляли в среднем на 240 килокалорий больше, чем те, кто принимал теплую ванну или просто отдыхал.

Этот эффект специалисты объясняют феноменом "постохлаждения" – температура тела продолжает снижаться после выхода из холодной воды, и это может активизировать участки мозга, отвечающие за восполнение энергии. В результате возникает скрытое переедание, при этом сами участники не осознают, что едят больше обычного.

"Такой компенсаторный механизм может свести на нет ожидаемую пользу холодных ванн в контексте похудения", – прокомментировал один из авторов исследования, профессор Дэвид Брум.

Авторы работы рекомендуют тем, кто использует холодные ванны в программе снижения веса, учитывать возможный риск "отката" и не переоценивать этот метод. В будущем команда намерена изучить, может ли регулярное охлаждение, вопреки ожиданиям, приводить к набору веса в долгосрочной перспективе.

Ранее ученые заявили, что генетика может мешать похудению, несмотря на диету и усилия.

