#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+30°
$
518.5
601.62
6.61
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+30°
$
518.5
601.62
6.61
Наука и технологии

Ученые назвали ловушку для худеющих

ученые, похудение, наука , фото - Новости Zakon.kz от 26.06.2025 18:19 Фото: freepik
Холодные ванны, несмотря на их репутацию как способа ускорить сжигание калорий, могут иметь обратный эффект – способствовать перееданию, сообщает Zakon.kz.

К такому выводу пришли исследователи из Университета Ковентри. Результаты их работы опубликованы в журнале Physiology & Behavior.

В эксперименте участвовали взрослые добровольцы, которые в течение 30 минут погружались в воду по грудь – либо холодную (16 °C), либо термонейтральную (35 °C). Между двумя этапами исследований был недельный перерыв.

После процедур ученые проанализировали питание участников и обнаружили: те, кто находился в холодной воде, потребляли в среднем на 240 килокалорий больше, чем те, кто принимал теплую ванну или просто отдыхал.

Этот эффект специалисты объясняют феноменом "постохлаждения" – температура тела продолжает снижаться после выхода из холодной воды, и это может активизировать участки мозга, отвечающие за восполнение энергии. В результате возникает скрытое переедание, при этом сами участники не осознают, что едят больше обычного.

"Такой компенсаторный механизм может свести на нет ожидаемую пользу холодных ванн в контексте похудения", – прокомментировал один из авторов исследования, профессор Дэвид Брум.

Авторы работы рекомендуют тем, кто использует холодные ванны в программе снижения веса, учитывать возможный риск "отката" и не переоценивать этот метод. В будущем команда намерена изучить, может ли регулярное охлаждение, вопреки ожиданиям, приводить к набору веса в долгосрочной перспективе.

Ранее ученые заявили, что генетика может мешать похудению, несмотря на диету и усилия. 

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Ученые впервые нашли на Земле обломки ближайшей к Солнцу планеты
Наука и технологии
16:46, Сегодня
Ученые впервые нашли на Земле обломки ближайшей к Солнцу планеты
Земля "попала под горячую струю" Солнца: что это значит
Наука и технологии
13:53, Сегодня
Земля "попала под горячую струю" Солнца: что это значит
Новый остров в Каспийском море: названа причина его появления
Наука и технологии
12:30, Сегодня
Новый остров в Каспийском море: названа причина его появления
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: