Названы неожиданные способы охладиться в жару: насколько они эффективны

В условиях летней жары люди ищут разные способы охладиться, если нет возможности использовать кондиционер. Однако некоторые популярные народные способы облегчить зной могут оказаться бесполезными и даже иметь обратный эффект, сообщает Zakon.kz.

Сон под влажной простыней

"Египетский метод предполагает сон под влажной простыней для охлаждения. В качестве альтернативы можно использовать влажное полотенце", – рассказал HuffPost доктор Свапнил Патель.

Охлаждающий эффект является результатом простого процесса испарения. По мере испарения воды с ткани она отводит тепло от кожи. Это лучше всего работает в сухих, хорошо проветриваемых условиях. То есть эффективность сна под влажной простыней ограничена в зависимости от условий окружающей среды. Более того, в неподходящих условиях этот метод может фактически дать обратный эффект. В условиях высокой влажности, например, этот способ работает плохо, потому что вода и пот испаряются неэффективно.

Намазывать окна йогуртом, чтобы не пропускать жару

Идея, лежащая в основе использования йогурта на окнах, получила распространение в Великобритании. Суть в том, что светлый йогурт образует на стекле тонкую пленку, которая отражает поступающее солнечное излучение, благодаря чему через окно проходит меньше тепла.

"Установка светоотражающих элементов на окна поможет защититься от солнца и охладить дом. Я бы посоветовала светоотражающую пленку для окон, металлизированную фольгу или жалюзи вместо йогурта – это будет эффективнее и менее хлопотно", – посоветовала доцент кафедры общественного здравоохранения Анна Берштейн.

Прикладывать к окнам влажные полотенца или тряпки

Этот способ тоже назвали не всегда работающим, так как в условиях высокой влажности это попросту добавит влаги в помещение, снижая эффективность потоотделения.

Более эффективные способы охлаждения дома включают блокирование прямых солнечных лучей шторами или светоотражающими жалюзи, открытие окон только тогда, когда воздух на улице прохладнее, и использование вентиляторов для циркуляции воздуха.

Горячие напитки охлаждают быстрее, чем холодные

"Некоторые исследования показали, что горячие напитки и острая пища усиливают потоотделение, что может быть полезно в условиях сухой жары. Представьте себе пустыню, где пот испаряется так быстро, что кожа становится сухой. Если пот стекает с вас, как это происходит в душной, влажной жаре, то дополнительное потоотделение не поможет вам быстрее охладиться", – прокомментировала этот способ Берштейн.

Когда пот испаряется, тепло отводится от тела, но во влажных условиях употребление горячих напитков, скорее всего, вызовет лишь дискомфорт и сначала приведет к повышению температуры.

Эксперты в условиях теплового удара советуют пить прохладную воду или напитки, содержащие электролиты.

"Холодная вода или растворы с электролитами неизменно являются лучшим выбором, поскольку они освежают, побуждают людей потреблять больше жидкости и обеспечивают немедленное физическое облегчение от жары. Также следует помнить, что многие горячие напитки, такие как кофе или чай, содержат кофеин, а кофеин ускоряет метаболизм, увеличивая выработку тепла и действует как мочегонное средство, способствуя потере жидкости и обезвоживанию", – сказала Берштейн.

Охлаждение точек пульса способствует более быстрому снижению температуры

Считается, что охлаждение шеи, подмышек, паха, запястий и задней поверхности коленей может помочь, поскольку крупные кровеносные сосуды расположены близко к поверхности кожи.

"Прикладывание холода может кратковременно охладить циркулирующую кровь в определенном месте, что вызывает ощущение облегчения. Однако этот эффект незначителен и сам по себе не приводит к существенному снижению общей температуры тела. Его лучше рассматривать как стратегию, направленную на создание комфорта, а не как истинный метод системного охлаждения. Он наиболее эффективен в сочетании с обдувом воздухом или общим охлаждением тела", – говорит дерматолог доктор Брендан Кэмп.

Положив холодный капустный лист под шапку или на тело, можно охладиться





"Использование капустных листьев – это настоящее народное средство благодаря их охлаждающим свойствам. Хотя их чаще используют для уменьшения боли и отеков при таких заболеваниях, как остеоартроз, охлаждающий эффект листьев благодаря содержанию в них воды действительно существует", – сказал Патель.

В жаркую погоду капустные листья могут обеспечить кратковременное локальное ощущение прохлады. Однако эффект недолговечен.

Поставить миску со льдом перед вентилятором – это как кондиционер

Поставить миску со льдом перед вентилятором – популярный в TikTok лайфхак для охлаждения комнаты, но эксперты говорят, что эффект от него гораздо менее выражен, чем ожидает большинство людей.

Это может создать небольшую зону прохладного воздуха для человека, сидящего рядом, но не на всю комнату. Лед поглощает тепло по мере таяния, и затем эффект прекращается. Это может быть полезно для кратковременного комфорта, особенно при хорошей циркуляции воздуха, но это следует сочетать с употреблением воды, снижением физической активности, нахождением в тени и по возможности доступом к кондиционеру.

Вывод

Многие народные методы охлаждения эффективны только в том случае, если они улучшают испарение, теплопроводность, создают тень или обеспечивают циркуляцию воздуха. Они не заменяют кондиционирование воздуха, питье воды, отдых и неотложную медицинскую помощь при подозрении на тепловой удар.

"Пейте достаточно воды, прежде чем почувствуете жажду, носите легкую одежду, ищите тень в самые жаркие часы дня и по возможности делайте перерывы в помещениях с кондиционерами", – сказала Берштейн.

Свободная, тонкая, светлая одежда и головные уборы могут обеспечить полезную защиту, как и периодический прохладный душ и ванна, использование вентиляторов с распылителем воды, пакеты со льдом и влажные тряпки. В самые жаркие часы дня воспользуйтесь кондиционером и избегайте интенсивных физических нагрузок. Пейте много воды и восполняйте электролиты, если вы занимаетесь спортом или сильно потеете.

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