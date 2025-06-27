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Наука и технологии

Земля крутится быстрее: названы даты возможного сбоя во времени

поверхность Земли из космоса, фото - Новости Zakon.kz от 27.06.2025 09:39 Фото: pixabay
Земля продолжает вращаться все быстрее – и этим летом мы можем пережить самый короткий день за всю историю наблюдений, сообщает Zakon.kz.

Это может произойти 9 июля, 22 июля или 5 августа 2025 года. К таким выводам пришел астрофизик Грэм Джонс, занимающийся точными расчетами параметров вращения Земли. Согласно его отчету, разница будет незаметной невооруженным глазом, но, по данным атомных часов, один из этих дней может быть на 1,51 миллисекунды короче стандартных 24 часов.

Что это значит для человечества

Продолжительность суток влияет на работу GPS-систем, спутников и даже финансовых рынков, где точность до миллисекунды критична. Кроме того, изменение скорости вращения может быть связано с глубинными процессами в недрах Земли и даже отразиться на глобальном климате.

Хотя день станет короче всего на миллисекунду, важно, что такие сдвиги фиксируются и отслеживаются. Если тенденция продолжится, может возникнуть необходимость корректировать всемирное время, включая возможность введения "отрицательной високосной секунды", то есть убирать одну секунду, чтобы синхронизировать земное время с атомными часами, пишет "Наука".

Что происходит с Землей

С 2020 года ученые фиксируют ускорение вращения планеты. Это означает, что земной день – время, за которое планета делает полный оборот вокруг своей оси – стал чуть короче. Например, в июне 2022 года Земля уже установила рекорд, совершив оборот за 1,59 миллисекунды быстрее 24 часов.

Причины ускорения пока до конца не ясны, но возможны такие факторы:

  • приливные силы Луны и Солнца, которые тормозят или ускоряют вращение;
  • изменения в ядре Земли, где возможны перераспределения массы;
  • движения атмосферы и океанов, создающие временные колебания.

Воздействие может быть и комплексным.

По словам ведущего специалиста по вращению Земли в МГУ Леонида Зотова, никто не ожидал "ускорения" нашей планеты, и причина этого не объяснена. При этом он отметил, что в начале 2024 года появились признаки того, что Земля может замедляться.

"Я думаю, мы достигли минимума. Рано или поздно Земля замедлится", – сказал он.

Почему ученые предполагают, что именно 9 июля, 22 июля или 5 августа будет самый короткий день

Краткосрочные изменения LOD (продолжительность дня) зависят от орбиты Луны. Наша планета вращается быстрее, когда положение Луны находится далеко к северу или к югу от экватора Земли.

Луна будет находиться на максимальном расстоянии от экватора Земли в три возможные даты самого короткого периода видимости в 2025 году: 9 июля, 22 июля и 5 августа.

Ранее сообщалось, что ученые впервые нашли на Земле метеориты, прилетевшие с Меркурия.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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