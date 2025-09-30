#АЭС в Казахстане
Наука и технологии

Магнитная буря на Земле стала сильнейшей: названы возможные последствия

солнце, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2025 12:35 Фото: xras.ru
Геомагнитный шторм резко усилился – на Земле происходит самая сильная буря за три месяца, сообщает Zakon.kz.

Информацию распространила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

"В настоящее время регистрируется резкое усиление геомагнитных колебаний. По последним измерениям, индекс геомагнитной активности Kp вырос до уровня 7.33, что соответствует сильной магнитной буре категории G3+ по 5-балльной шкале. События такого уровня последний раз наблюдались только 1 июня этого года, когда по Земле был зарегистрирован прямой удар крупного солнечного протуберанца", – сказано в сообщении.

Обстановка в околоземном космическом пространстве остается весьма осложненной из-за влияния повышенной солнечной активности.

Эксперты также сообщили, что для бурь уровня G3+ отмечаются следующие возможные последствия:

  • воздействие на энергетические системы, в том числе ложные срабатывания систем защиты;
  • воздействие на космические аппараты, включая увеличение сноса аппарата с орбиты;
  • воздействие на наземные системы: перерывы в спутниковой навигации, проблемы низкочастотной радионавигации, прерывания высокочастотной радиосвязи.

Что будет в ближайшие сутки, ученые пока не определили.

"Ситуация в данный момент не описывается моделями. Сценарных прогнозов на шторм такой категории не было", – указали они.

Слабая магнитная буря уровня G1 началась на Земле 29 сентября в 23:00 по времени Астаны. Возмущения магнитосферы связаны с ростом солнечной активности и изменением характеристик солнечного ветра.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
