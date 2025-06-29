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Наука и технологии

В Канаде нашли древнейшие камни на Земле: их возраст более 4 млрд лет

скалы, Канада, фото - Новости Zakon.kz от 29.06.2025 11:14 Фото: Х/PopSci
Канадские ученые из Оттавского университета подтвердили рекордный возраст скальных образований в Зеленокаменном поясе Нуввуагиттук в провинции Квебек, сообщает Zakon.kz.

Два метода радиоизотопного датирования показали одинаковый результат – 4,16 млрд лет, что делает эти породы древнейшими из известных на Земле. Исследования опубликованы в научном журнале Science.

"Ранее возраст этих образований оценивали в диапазоне от 3,8 до 4,3 миллиарда лет. Новые данные подтвердили, что породы Нуввуагиттук старше знаменитого комплекса гнейсов Акаста (4 млрд лет) в северо-западной Канаде", – говорится в публикации.

По словам руководителя исследования Джонатана О'Нила, эти породы – настоящая капсула времени. Они позволяют заглянуть в эпоху, когда наша планета только формировалась из бурлящего океана магмы.

Однако дальнейшие исследования столкнулись с неожиданным препятствием. Местная община инуитов временно запретила забор образцов после случаев вандализма и незаконной продажи фрагментов пород в интернете.

Минерал под названием киавтуит признан самым редким в мире, поскольку его единственный известный образец был найден всего один раз. Маленький янтарно-оранжевый камень массой всего 1,61 карата (примерно треть грамма), имеет уникальный химический состав, что делает его бесценным.

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Андрей Дюсупов
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