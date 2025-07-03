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Наука и технологии

Археологи расшифровали уникальный генетический код древнего египтянина

Человек, археология, находка, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2025 08:02 Фото: Ливерпульский университет
Скелет человека, жившего на заре эпохи пирамид, был извлечен в 1902 году из запечатанного керамического сосуда в высеченной скале в гробнице Нувайрате, к югу от Каира (Египет), и с тех пор хранится в музее, сообщает Zakon.kz.

По информации The Guardian, необычное захоронение человека, предположительно гончара, в запечатанном сосуде помогло ДНК сохраниться на протяжении четырех тысячелетий.

Найденный человек стал первым древним египтянином, чей полный генетический код был прочитан и проанализирован учеными.

Фото: Ливерпульский университет

Его ДНК сохранилась на удивление хорошо, учитывая ее возраст и жаркий климат, который быстро разрушает биологический материал. Ученые подозревают, что именно необычная природа захоронения могла сохранять ДНК на протяжении последних четырех тысячелетий.

Фото: Ливерпульский университет

ДНК из одного из зубов мужчины показала, что у него была темная кожа, карие глаза и волосы, а также североафриканское неолитическое происхождение. Находка подтверждает археологические свидетельства древней торговли между двумя регионами.

Кости мужчины проливают дополнительный свет на его историю. Он был среднего возраста, возможно, около 60 лет, был стар для того времени и страдал от артрита.

Фото: Ливерпульский университет

Изучив рисунки на гробницах древнеегипетских рабочих, исследователи подозревают, что он мог быть гончаром или похожим ремесленником. Гончарный круг был завезен в Египет в 2500 году до нашей эры и часто активизировался одной ногой.

Джоэл Айриш, профессор антропологии и археологии в Ливерпульском университете имени Джона Мурса, сказал, что следы на костях больше всего указывают на то, что мужчина был гончаром, но он мог плести корзины или выполнять другую работу на земле.

Ранее внешность древних европейцев удивила ученых.

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Аксинья Титова
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