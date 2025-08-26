Что по-настоящему делает мужчин и женщин счастливыми

Профессор Хермундур Сигмундссон из Норвежского университета науки и технологии провел исследование и пришел к выводу, что ключевые факторы, влияющие на ощущение счастья и удовлетворенности жизнью между мужчинами и женщинами, в целом одинаковы, сообщает Zakon.kz.

Как пишет журнал Acta Psychologica, в исследовании приняли участие 479 жителей Исландии, среди них 336 женщин и 143 мужчины, средний возраст – 32 года.

"Мы изучили различия между полами и взаимосвязи между факторами, которые влияют на мотивацию и чувство благополучия", – рассказал профессор.

Он уверен, что мужчины чаще демонстрируют более высокую веру в собственные силы (самоэффективность) и больше страсти к делу. Однако в остальных аспектах – настойчивости, установке на развитие, ощущении смысла жизни и умении справляться с временными эмоциональными перепадами – половых различий практически нет.

Между тем наиболее сильная связь, согласно результатам научной работы, наблюдается между ощущением смысла жизни и позитивными эмоциями. Вне зависимости от пола решающую роль играет самоэффективность: чем выше уверенность в собственных силах, тем выше вероятность, что человек будет чувствовать себя счастливым и успешным.

"Самоэффективность дает мощное ощущение "я могу", что критически важно для преодоления трудностей и новых вызовов", – отметил ученый.

В итоге эксперты пришли к выводу, что развить веру в собственные силы помогают родители, учителя и наставники, правильно подбирая вызовы в соответствии с уровнем умений. Такие ситуации создают состояние "потока", которое формирует чувство мастерства и уверенности.

