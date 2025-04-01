Как будут использовать суперкомпьютер в Казахстане

Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Ростислав Коняшкин 1 апреля 2025 года на пресс-конференции в правительстве рассказал, как в стране будут использовать суперкомпьютер, сообщает Zakon.kz.

Он пояснил, что суперкомпьютер – это набор различных серверов и систем хранения данных данных. Вычислительная машина работает на базе GPU (Graphics Processing Unit, графический процессор) и является нейросетью, моделью искусственного интеллекта.

"Приобретено оборудование, первые пилотные базовые сервисы в виде eGov.AI тестируем именно на этом продукте. По eOtinish анализ обработки больших массивов данных опять-таки тестируется и сейчас совместно с Министерством юстиции также тестируем бот и AI-ассистент, который консультирует по законодательству", – сказал Ростислав Коняшкин.

Он отметил, что для полноценного внедрения интеллектуальных помощников в государственных органах необходимы большие ресурсы. До конца текущего года планируется еще несколько поставок оборудования, в том числе передовые решения компании Nvidia – лидера в разработке серверов и оборудования для искусственного интеллекта.

"Перед нами стоит задача по 50 AI-агентам и AI-ассистентам в различных отраслях. Сейчас госорганами совместно уже составлена карта этих AI-агентов и AI-ассистентов, чтобы максимально охватить наибольшее количество сервисов для наших граждан, для бизнеса. Мы не ставим себе цель создание AI-ассистента ради AI-ассистента. Мы должны понимать, что будет эффективность и польза для наших граждан и бизнеса, либо упрощение процессов в госсекторе и его дебюрократизация", – заключил вице-министр.

Ранее министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев заявлял, что создание суперкомпьютера – сложная задача и купить необходимые чипы проблематично.